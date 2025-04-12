https://1prime.ru/20250412/pravda-856627341.html

"Все продается". На Западе обнародовали тревожные факты об Украине

"Все продается". На Западе обнародовали тревожные факты об Украине - 12.04.2025, ПРАЙМ

"Все продается". На Западе обнародовали тревожные факты об Украине

На Украине происходит торговля людьми, включая женщин и детей. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T19:25+0300

2025-04-12T19:25+0300

2025-04-12T19:45+0300

политика

украина

запад

мария захарова

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. На Украине происходит торговля людьми, включая женщин и детей. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз."Украина - это черная дыра для денег, оружия и, что самое тревожное, женщин и детей. Извлечение органов, принудительная проституция, педофилия - все продается в любимой "европейской" стране фон дер Лгуньи", - написал он в социальной сети Х.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Киев превратил вооруженный конфликт в прибыльный преступный бизнес. Она указала на деятельность черных трансплантологов и риски для раненых боевиков, которые могут пропасть без вести и стать жертвами торговли органами.В феврале источник в пророссийском подполье сообщил, что украинские спецслужбы контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве.

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украина

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украина, запад, мария захарова