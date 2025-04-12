Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все продается". На Западе обнародовали тревожные факты об Украине - 12.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250412/pravda-856627341.html
"Все продается". На Западе обнародовали тревожные факты об Украине
"Все продается". На Западе обнародовали тревожные факты об Украине - 12.04.2025, ПРАЙМ
"Все продается". На Западе обнародовали тревожные факты об Украине
На Украине происходит торговля людьми, включая женщин и детей. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T19:25+0300
2025-04-12T19:45+0300
политика
украина
запад
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2dab4d5c6d5cdc002e4521065b83f075.jpg
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. На Украине происходит торговля людьми, включая женщин и детей. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз."Украина - это черная дыра для денег, оружия и, что самое тревожное, женщин и детей. Извлечение органов, принудительная проституция, педофилия - все продается в любимой "европейской" стране фон дер Лгуньи", - написал он в социальной сети Х.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Киев превратил вооруженный конфликт в прибыльный преступный бизнес. Она указала на деятельность черных трансплантологов и риски для раненых боевиков, которые могут пропасть без вести и стать жертвами торговли органами.В феврале источник в пророссийском подполье сообщил, что украинские спецслужбы контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве.
https://1prime.ru/20250412/rada-856626122.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_364f5f7247e2e9e4f76b33d59ae6b811.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, мария захарова
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Мария Захарова
19:25 12.04.2025 (обновлено: 19:45 12.04.2025)
 
"Все продается". На Западе обнародовали тревожные факты об Украине

Журналист Боуз: на Украине процветает торговля людьми

© РИА Новости . Алексей Вовк | Перейти в медиабанкПожар на нефтебазе под Киевом
Пожар на нефтебазе под Киевом - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Алексей Вовк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. На Украине происходит торговля людьми, включая женщин и детей. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Украина - это черная дыра для денег, оружия и, что самое тревожное, женщин и детей. Извлечение органов, принудительная проституция, педофилия - все продается в любимой "европейской" стране фон дер Лгуньи", - написал он в социальной сети Х.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Киев превратил вооруженный конфликт в прибыльный преступный бизнес. Она указала на деятельность черных трансплантологов и риски для раненых боевиков, которые могут пропасть без вести и стать жертвами торговли органами.
В феврале источник в пророссийском подполье сообщил, что украинские спецслужбы контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников в Николаеве.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
"Тотальная бусификация". В Раде заявили о провале мобилизации на Украине
16:58
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАДМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала