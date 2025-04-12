https://1prime.ru/20250412/prezident-856618159.html

Президент Аргентины пообещал снять ограничения на покупку долларов

Президент Аргентины пообещал снять ограничения на покупку долларов - 12.04.2025, ПРАЙМ

Президент Аргентины пообещал снять ограничения на покупку долларов

Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов гражданами в стране сняты навсегда. | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T05:46+0300

2025-04-12T05:46+0300

2025-04-12T05:46+0300

экономика

мировая экономика

аргентина

буэнос-айрес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856618159.jpg?1744426017

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов гражданами в стране сняты навсегда. "С этого момента мы ликвидируем ограничения на обмен (долларов - ред) из аргентинской экономики навсегда", - сказал он, обращаясь к гражданам страны. В пятницу министр экономики Аргентины Луис Капуто сообщил журналистам, что с 14 апреля власти снимут действовавшие несколько лет ограничения на покупку-продажу долларов для граждан. Ранее граждане Аргентины могли купить по официальному курсу не более 200 долларов в месяц. И такая возможность была не у всех. Для проведения подобной операции нужно было соответствовать ряду требований. Необходимую им валюту граждане покупали на черном рынке по более высокому курсу. Милей заявлял, что снятие ограничений на покупку долларов станет шагом на пути к долларизации экономики страны.

аргентина

буэнос-айрес

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, аргентина, буэнос-айрес