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Президент Аргентины пообещал снять ограничения на покупку долларов
Президент Аргентины пообещал снять ограничения на покупку долларов - 12.04.2025, ПРАЙМ
Президент Аргентины пообещал снять ограничения на покупку долларов
Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов гражданами в стране сняты навсегда. | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T05:46+0300
2025-04-12T05:46+0300
2025-04-12T05:46+0300
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов гражданами в стране сняты навсегда.
"С этого момента мы ликвидируем ограничения на обмен (долларов - ред) из аргентинской экономики навсегда", - сказал он, обращаясь к гражданам страны.
В пятницу министр экономики Аргентины Луис Капуто сообщил журналистам, что с 14 апреля власти снимут действовавшие несколько лет ограничения на покупку-продажу долларов для граждан.
Ранее граждане Аргентины могли купить по официальному курсу не более 200 долларов в месяц. И такая возможность была не у всех. Для проведения подобной операции нужно было соответствовать ряду требований. Необходимую им валюту граждане покупали на черном рынке по более высокому курсу.
Милей заявлял, что снятие ограничений на покупку долларов станет шагом на пути к долларизации экономики страны.
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мировая экономика, аргентина, буэнос-айрес
Экономика, Мировая экономика, АРГЕНТИНА, БУЭНОС-АЙРЕС
Президент Аргентины пообещал снять ограничения на покупку долларов
Президент Аргентины Милей: ограничения на покупку долларов гражданами сняты навсегда
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов гражданами в стране сняты навсегда.
"С этого момента мы ликвидируем ограничения на обмен (долларов - ред) из аргентинской экономики навсегда", - сказал он, обращаясь к гражданам страны.
В пятницу министр экономики Аргентины Луис Капуто сообщил журналистам, что с 14 апреля власти снимут действовавшие несколько лет ограничения на покупку-продажу долларов для граждан.
Ранее граждане Аргентины могли купить по официальному курсу не более 200 долларов в месяц. И такая возможность была не у всех. Для проведения подобной операции нужно было соответствовать ряду требований. Необходимую им валюту граждане покупали на черном рынке по более высокому курсу.
Милей заявлял, что снятие ограничений на покупку долларов станет шагом на пути к долларизации экономики страны.