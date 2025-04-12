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"Тотальная бусификация". В Раде заявили о провале мобилизации на Украине
"Тотальная бусификация". В Раде заявили о провале мобилизации на Украине - 12.04.2025, ПРАЙМ
"Тотальная бусификация". В Раде заявили о провале мобилизации на Украине
Всеобщая мобилизация на Украине потерпела провал, превратившись в "тотальную бусификацию" из-за отсутствия четких сроков службы и справедливой ротации. Об этом... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T16:58+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Всеобщая мобилизация на Украине потерпела провал, превратившись в "тотальную бусификацию" из-за отсутствия четких сроков службы и справедливой ротации. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).Ранее заместитель главы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка призвал граждан воздержаться от публичного обсуждения вопросов мобилизации и демобилизации. Гончаренко раскритиковал подобное "замалчивание", подчеркнув несправедливость существующей системы. Он указал на ситуацию, когда одни военнослужащие находятся на передовой уже третий год, в то время как другие граждане даже не получают повесток."Вы провалили нормальную всеобщую мобилизацию. Превратили ее в тотальную бусификацию. И теперь еще и рот надо закрыть? Где справедливость для всех?" - написал Гончаренко в Telegram-канале. Он подчеркнул, что служба в ВСУ должна иметь четкие сроки и не превращаться в "рабство", а также предложил расформировать военкоматы.Термин "бусификация" получил распространение на Украине в связи с усилением мобилизации и случаями задержания граждан призывного возраста и их принудительной доставкой в военкоматы на микроавтобусах ("бусиках").В интернете распространены видео, демонстрирующие силовую мобилизацию, где представители военкоматов задерживают и увозят мужчин, нередко применяя силу.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных обновить свои данные и предусматривает возможность вручения повестки даже в отсутствие личного контакта с призывником. Закон также обязывает военнообязанных постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию, однако не определяет конкретных сроков демобилизации.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, РФ, Алексей Гончаренко, ВСУ
"Тотальная бусификация". В Раде заявили о провале мобилизации на Украине
Депутат Рады Гончаренко: украинская мобилизация превратилась в тотальную бусификацию
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Всеобщая мобилизация на Украине потерпела провал, превратившись в "тотальную бусификацию" из-за отсутствия четких сроков службы и справедливой ротации. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Ранее заместитель главы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка призвал граждан воздержаться от публичного обсуждения вопросов мобилизации и демобилизации. Гончаренко раскритиковал подобное "замалчивание", подчеркнув несправедливость существующей системы. Он указал на ситуацию, когда одни военнослужащие находятся на передовой уже третий год, в то время как другие граждане даже не получают повесток.
"Вы провалили нормальную всеобщую мобилизацию. Превратили ее в тотальную бусификацию. И теперь еще и рот надо закрыть? Где справедливость для всех?" - написал Гончаренко в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что служба в ВСУ должна иметь четкие сроки и не превращаться в "рабство", а также предложил расформировать военкоматы.
Термин "бусификация" получил распространение на Украине в связи с усилением мобилизации и случаями задержания граждан призывного возраста и их принудительной доставкой в военкоматы на микроавтобусах ("бусиках").
В интернете распространены видео, демонстрирующие силовую мобилизацию, где представители военкоматов задерживают и увозят мужчин, нередко применяя силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных обновить свои данные и предусматривает возможность вручения повестки даже в отсутствие личного контакта с призывником. Закон также обязывает военнообязанных постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию, однако не определяет конкретных сроков демобилизации.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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