https://1prime.ru/20250412/rosshij-856617030.html

РОС поможет решить задачи, поставленные Путиным в Арктике

РОС поможет решить задачи, поставленные Путиным в Арктике - 12.04.2025, ПРАЙМ

РОС поможет решить задачи, поставленные Путиным в Арктике

Российская орбитальная станция поможет в решении задач, которые президент РФ Владимир Путин поставил в области освоения Арктики, сообщил в интервью РИА Новости... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T02:27+0300

2025-04-12T02:27+0300

2025-04-12T02:27+0300

технологии

россия

экономика

арктика

рф

москва

владимир путин

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856617030.jpg?1744414077

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российская орбитальная станция поможет в решении задач, которые президент РФ Владимир Путин поставил в области освоения Арктики, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышев. "Недавно я участвовал в работе круглого стола на Арктическом форуме в Мурманске. Там центральным событием было выступление президента Владимира Владимировича Путина. Он поставил целый ряд важнейших задач по развитию арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути", - сказал Чернышев. По его словам, ученые Российской академии наук считают одним из своих приоритетов научное сопровождение освоения Арктики, в частности, по таким направлениям, как энергетическое обеспечение, транспортная связность, арктическое материаловедение, геофизические и геолого-минералогические исследования, а также новые методы разведки минеральных ресурсов. "Это в значительной степени касается и космической научной программы. Мы должны использовать все инструменты для того, чтобы более качественно и глубоко исследовать арктическую зону, подсказывать и нашим мореходам, которые будут работать на Северном морском пути, и геологам, геофизикам, климатологам, по эффективному освоению Арктики. Это задачи, которые должны решаться в том числе и с помощью РОС", - добавил вице-президент РАН. Он рассказал, что по поводу орбиты РОС велись дискуссии. В итоге была выбрана полярная орбита с наклонением больше 90 градусов. Это было сделано осознанно, чтобы с ее помощью видеть всю территорию РФ, включая арктическую зону. С борта Международной космической станции можно видеть только 10% территории России, уточнил Чернышев. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.

арктика

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, арктика, рф, москва, владимир путин, ран