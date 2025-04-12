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Россия встречает 64-й День космонавтики с обновленным руководством

Россия встречает 64-й День космонавтики с обновленным руководством - 12.04.2025, ПРАЙМ

Россия встречает 64-й День космонавтики с обновленным руководством

Россия встречает 64-й День космонавтики с обновленным руководством ракетно-космической отрасли, продолжает работать над проектированием Российской орбитальной... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T00:27+0300

2025-04-12T00:27+0300

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МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Россия встречает 64-й День космонавтики с обновленным руководством ракетно-космической отрасли, продолжает работать над проектированием Российской орбитальной станции, а также разрабатывает новые научные миссии. День космонавтики отмечается в мире 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полет. Одним из наиболее обсуждаемых событий, недавно произошедших в отрасли, стало назначение 6 февраля новым гендиректором "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, ранее работавшего гендиректором "Спутниковой системы "Гонец" и замглавы Минпромторга. Его предшественник Юрий Борисов был освобожден от должности. Как отмечал впоследствии президент РФ Владимир Путин, Баканова назначили руководить госкорпорацией, в том числе, за заслуги на посту гендиректора "Гонца". Глава государства выразил надежду, что свои лучшие качества Баканов применит и на новом месте работы. Сам же гендиректор "Роскосмоса" пообещал Путину сделать все, чтобы оправдать доверие президента. Кроме того, Баканов назвал первоочередными задачами госкорпорации донастройку национального проекта по космосу и взаимоувязку его элементов, коммерциализацию космоса и привлечение частных инвесторов. После назначения Баканова также сменились ряд топ-менеджеров госкорпорации и руководителей ведущих предприятий отраслей промышленности. Так, из "Роскосмоса" ушли первый заместитель гендиректора Андрей Ельчанинов и заместитель гендиректора по науке Александр Блошенко, статс-секретарь Ольга Вилкова и замгендиректора Арсений Брыкин. Новым статс-секретарем стала ранее занимавшая аналогичную должность в Минцифры Алена Руденко. Заместителем гендиректора по развитию промышленности был назначен экс-гендиректор самарского ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов. Кроме того, Сергей Крикалев, ранее занимавший пост исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемой программе, стал заместителем главы госкорпорации. На посту гендиректора головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Василий Титов сменил Сергея Коблова, а вместо руководителя НПО Лавочкина, где создают автоматические межпланетные станции, Дмитрия Яременко пришел Василий Марфин. Новым гендиректором НПО "Техномаш" вместо Юрия Власова стал его заместитель Павел Полещенков, в Главкосмосе Илью Тарасенко сменила его заместитель Наталья Локтева. Кроме того, исполняющим обязанности директора дирекции по строительству космодрома "Восточный" вместо Виктора Степанова стал руководитель управления дорожно-мостового строительства Москвы Владимир Кучеров. ЧТО БУДЕМ ДОНАСТРАИВАТЬ Как сообщил Баканов, в нацпроект по космосу в обязательном порядке войдут орбитальная группировка для оказания основных услуг связи, дистанционного зондирования Земли и навигации, а также пусковая программа, ракеты и развитие космодромов, научный космос, пилотируемая космонавтика и ядерная космическая программа. В то же время, в правительстве РФ ранее сообщили, что проект будет включать мероприятия, способствующие мирному освоению и использованию космического пространства, а также проекты, связанные со строительством необходимой современной инфраструктуры и налаживанием внутренней промышленной кооперации для крупносерийного выпуска перспективной техники. Сам нацпроект должен стартовать в 2025 году. Ранее сообщалось, что общий объем государственного и частного финансирования проекта может составить от 500 до 750 миллиардов рублей. УЧЕНЫМ НУЖНО БОЛЬШЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ Российская ракетно-космическая отрасль активно занята проектированием Российской орбитальной космической станции (РОС), которая, как ожидается, позволит РФ продолжить пилотируемую программу после окончания полета Международной космической станции. Пуск первого модуля РОС запланирован в декабре 2027 года. Еще пять, в том числе два целевых, запустят до 2032 года. Как рассказал РИА Новости директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович, Россия при проектировании РОС идет по магистральному пути создания космических станций, который заключается в том, что на ней будут отдельные специализированные модули для конкретных экспериментов. По его словам, российские ученые хотят поставить на РОС больше экспериментов, чем на МКС, и надеются, что будет выработан более простой организационный механизм, который позволит это сделать. Одной из интересных возможностей РОС он назвал то, что станция будет пролетать сквозь полярные сияния и за счет этого получать о них уникальные данные, которых невозможно добиться наблюдениями с МКС, которая смотрит на сияния "со стороны", и со спутников, которые летают сильно выше РОС. Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов, в свою очередь, уточнил, что на РОС будут продолжены наиболее интересные и актуальные эксперименты по тематике медицины. Потенциальная возможность станции работать с автоматическими аппаратами, по его словам, даст возможность продолжить на ней программу спутников с живыми организмами "Бион". В целом, Орлов предположил, что медико-биологические исследования на Российской орбитальной станции, направленные на повышение возможностей человека совершить полет в дальний космос, могут быть российским вкладом в международные проекты. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ Кроме того, Россия продолжает реализацию своей научной космической программы. После неудачной миссии аппарата "Луна-25" в 2023 году идет отработка следующих миссий – орбитальной "Луны-26" и посадочной "Луны-27", которые должны отправиться в 2027 и 2028 годах. "Луна-26" будет лететь по другой траектории, чтобы избежать проблем, которые возникли у ее предшественницы. Всего полет займет 22 дня, а не около пяти дней, как у "Луны-25". Также российские ученые надеются к 2031 году организовать миссию "Венера-Д" и изучить с ее помощью парниковый эффект на "сестре" Земли, отсутствие там магнитного поля, а также состав атмосферы планеты. Как рассказал ранее РИА Новости Петрукович, в прошлом году на российском сегменте МКС по линии института были поставлены два эксперимента. Космонавты разместили снаружи стации спектрометр "Монитор всего неба", который будет измерять космический рентгеновский фон. Кроме того, внутри станции был расположен прибор БТН-М2, который измеряет уровень космического излучения на борту МКС и сравнивает его с данными аналогичного прибора БТН-М1, который с 2007 года делает то же самое, но снаружи.

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