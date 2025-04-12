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Россия ожидает роста турпотока из Китая, Индии и ОАЭ
Россия ожидает роста турпотока из Китая, Индии и ОАЭ - 12.04.2025, ПРАЙМ
Россия ожидает роста турпотока из Китая, Индии и ОАЭ
Россия ожидает в этом году роста турпотока из Китая, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T04:52+0300
2025-04-12T04:52+0300
2025-04-12T04:52+0300
туризм
бизнес
россия
китай
индия
оаэ
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россия ожидает в этом году роста турпотока из Китая, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В этом году мы ожидаем роста туристического потока из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран", - сказал Чернышенко.
Он уточнил, что в прошлом году из Китая приехало в Россию более 1,2 миллиона туристов, более 100 тысяч - из Турции, около 70 тысяч - из ОАЭ, более 40 тысяч - из Индии.
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туризм, бизнес, россия, китай, индия, оаэ, дмитрий чернышенко
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, ОАЭ, Дмитрий Чернышенко
Россия ожидает роста турпотока из Китая, Индии и ОАЭ
Чернышенко: Россия ожидает в этом году роста турпотока из Китая, Индии и ОАЭ
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россия ожидает в этом году роста турпотока из Китая, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В этом году мы ожидаем роста туристического потока из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран", - сказал Чернышенко.
Он уточнил, что в прошлом году из Китая приехало в Россию более 1,2 миллиона туристов, более 100 тысяч - из Турции, около 70 тысяч - из ОАЭ, более 40 тысяч - из Индии.