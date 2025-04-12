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Рубио оценил работу спецпосланника Трампа - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Рубио оценил работу спецпосланника Трампа
Рубио оценил работу спецпосланника Трампа - 12.04.2025, ПРАЙМ
Рубио оценил работу спецпосланника Трампа
Госсекретарь США Марко Рубио сделал репост комментария американской политической активистки Лоры Лумер, выразившей восхищение работой спецпосланника президента... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T06:59+0300
2025-04-12T08:00+0300
общество
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санкт-петербург
стив уиткофф
марк рубио
владимир путин
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио сделал репост комментария американской политической активистки Лоры Лумер, выразившей восхищение работой спецпосланника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. В своем комментарии в соцсети X Лумер подчеркнула, что Уиткофф сделал больше для продвижения переговоров, а также освобождению заложников, чем кто-либо из его критиков. "Люди любят атаковать Уиткоффа, но он сделал больше для продвижения переговоров о мире и освобождения заложников, чем любой из... его критиков-бюрократов", - написала Лумер, прикрепив фрагмент видео встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Рубио сделал репост публикации Лумер в одном из своих профилей на соцсети X, поставив "100%". Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром в пятницу. Спецпосланник встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.
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общество , москва, сша, санкт-петербург, стив уиткофф, марк рубио, владимир путин
Общество , МОСКВА, США, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Стив Уиткофф, Марк Рубио, Владимир Путин
06:59 12.04.2025 (обновлено: 08:00 12.04.2025)
 
Рубио оценил работу спецпосланника Трампа

Рубио сделал репост комментария американской активистки Лумер о работе Уиткоффа

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио сделал репост комментария американской политической активистки Лоры Лумер, выразившей восхищение работой спецпосланника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.
В своем комментарии в соцсети X Лумер подчеркнула, что Уиткофф сделал больше для продвижения переговоров, а также освобождению заложников, чем кто-либо из его критиков.
"Люди любят атаковать Уиткоффа, но он сделал больше для продвижения переговоров о мире и освобождения заложников, чем любой из... его критиков-бюрократов", - написала Лумер, прикрепив фрагмент видео встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Рубио сделал репост публикации Лумер в одном из своих профилей на соцсети X, поставив "100%".
Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром в пятницу. Спецпосланник встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
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ОбществоМОСКВАСШАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСтив УиткоффМарк РубиоВладимир Путин
 
 
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