https://1prime.ru/20250412/rubio-856618254.html

Рубио оценил работу спецпосланника Трампа

Рубио оценил работу спецпосланника Трампа - 12.04.2025, ПРАЙМ

Рубио оценил работу спецпосланника Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио сделал репост комментария американской политической активистки Лоры Лумер, выразившей восхищение работой спецпосланника президента... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T06:59+0300

2025-04-12T06:59+0300

2025-04-12T08:00+0300

общество

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санкт-петербург

стив уиткофф

марк рубио

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио сделал репост комментария американской политической активистки Лоры Лумер, выразившей восхищение работой спецпосланника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. В своем комментарии в соцсети X Лумер подчеркнула, что Уиткофф сделал больше для продвижения переговоров, а также освобождению заложников, чем кто-либо из его критиков. "Люди любят атаковать Уиткоффа, но он сделал больше для продвижения переговоров о мире и освобождения заложников, чем любой из... его критиков-бюрократов", - написала Лумер, прикрепив фрагмент видео встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Рубио сделал репост публикации Лумер в одном из своих профилей на соцсети X, поставив "100%". Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром в пятницу. Спецпосланник встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.

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