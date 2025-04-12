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Эксперт оценила, как повлияет приход иностранных компаний на курс рубля

Эксперт оценила, как повлияет приход иностранных компаний на курс рубля - 12.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила, как повлияет приход иностранных компаний на курс рубля

Появление новых иностранных компаний на российском рынке может оказать позитивное влияние на курс рубля, заявила в интервью РИА Новости доцент кафедры... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T13:26+0300

2025-04-12T13:26+0300

2025-04-12T13:26+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Появление новых иностранных компаний на российском рынке может оказать позитивное влияние на курс рубля, заявила в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова."Если вдруг придут новые предприятия, то это новые рабочие места, налоги и так далее. Если говорить о прямых инвестициях, с нуля, да, это будет хорошо, это и окажет поддержку рублю, рубль укрепится", - сказала Прикладова. Эксперт также уточнила, что потенциальное возвращение иностранных компаний следует рассматривать с учетом отраслевой принадлежности. Если речь идёт о тех компаниях, которые формально покинули рынок, передав контроль над активами местному менеджменту, то с точки зрения влияния на экономику ничего не изменится. В таких случаях, по её словам, имеет место лишь смена собственников без реальных последствий для страны.Польза от возвращения зарубежных компаний может проявиться только в определённых секторах, считает Прикладова. Она отметила, что за последние два-три года российские производители смогли укрепить свои позиции, приобрести опыт и повысить устойчивость. Поэтому даже в случае возвращения иностранных конкурентов, отечественные игроки уже готовы к полноценной конкуренции.В то же время массового возвращения европейских компаний ожидать не стоит, отметила эксперт, указав на нынешнюю позицию Европы в отношении России."Учитывая риторику Евросоюза в отношении России, они как-то не особо собираются снимать санкции с нашей страны", - заключила она. В марте глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщал о высоком интересе иностранных компаний к возвращению на российский рынок.Помимо этого, президент России Владимир Путин напомнил, что западные фирмы не получат особых преференций при повторном выходе на рынок. Он поручил правительству обновить список компаний, ранее покинувших страну, а также разработать процедуру одобрения их возвращения, предусматривающую обязательства по ответственному ведению бизнеса. Первый вице-премьер Денис Мантуров в этой связи отметил, что в случае отсутствия у иностранных компаний опционов на обратный выкуп, им придётся начинать деятельность с нуля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, россия, иностранные компании, ес, рубль