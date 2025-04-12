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"Azur Air" готовит резервный самолет для рейса Сочи-Пхукет
"Azur Air" готовит резервный самолет для рейса Сочи-Пхукет - 12.04.2025, ПРАЙМ
"Azur Air" готовит резервный самолет для рейса Сочи-Пхукет
Авиакомпания "Azur Air" сообщила о подготовке резервного воздушного судна для рейса ZF-2967 (Сочи-Пхукет), самолёт будет готов к утру 12 апреля, сообщает... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T00:18+0300
2025-04-12T00:18+0300
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СОЧИ, 12 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "Azur Air" сообщила о подготовке резервного воздушного судна для рейса ZF-2967 (Сочи-Пхукет), самолёт будет готов к утру 12 апреля, сообщает информационная служба аэропорта.
"Azur Air продолжает подготовку резервного воздушного судна. Вылет из Сочи на резервном самолете планируется 12 апреля в 10.40 по местному времени (совпадает с московским - ред.)", - говорится в сообщении.
По информации авиакомпании, все пассажиры размещены в гостинице в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
"Azur Air" отмечает, что отправление рейса в Пхукет назначено с учетом предоставления достаточного времени для отдыха членов экипажа после перелета из Москвы.
Самолет в Таиланд должен был вылететь в четверг в 21.30. Пассажиры рейса более 20 часов ждали вылета, и после взлета почти сразу вернулись в сочинский аэропорт по техническим причинам.
Ранее Южная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует соблюдение прав пассажиров рейса ZF-2967, который вернулся в Сочи, ведомство организовало в аэропорту прием граждан.
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бизнес, сочи, пхукет, москва, azur air
Бизнес, СОЧИ, ПХУКЕТ, МОСКВА, Azur Air
"Azur Air" готовит резервный самолет для рейса Сочи-Пхукет
"Azur Air" сообщила о подготовке резервного самолета для рейса Сочи-Пхукет
СОЧИ, 12 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "Azur Air" сообщила о подготовке резервного воздушного судна для рейса ZF-2967 (Сочи-Пхукет), самолёт будет готов к утру 12 апреля, сообщает информационная служба аэропорта.
"Azur Air продолжает подготовку резервного воздушного судна. Вылет из Сочи на резервном самолете планируется 12 апреля в 10.40 по местному времени (совпадает с московским - ред.)", - говорится в сообщении.
По информации авиакомпании, все пассажиры размещены в гостинице в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
"Azur Air" отмечает, что отправление рейса в Пхукет назначено с учетом предоставления достаточного времени для отдыха членов экипажа после перелета из Москвы.
Самолет в Таиланд должен был вылететь в четверг в 21.30. Пассажиры рейса более 20 часов ждали вылета, и после взлета почти сразу вернулись в сочинский аэропорт по техническим причинам.
Ранее Южная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует соблюдение прав пассажиров рейса ZF-2967, который вернулся в Сочи, ведомство организовало в аэропорту прием граждан.