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В работе WhatsApp произошел сбой - 12.04.2025, ПРАЙМ
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В работе WhatsApp произошел сбой
В работе WhatsApp произошел сбой - 12.04.2025, ПРАЙМ
В работе WhatsApp произошел сбой
Пользователи по всему миру, в том числе из России, столкнулись со сбоем в работе WhatsApp, общее число жалоб на сервисе для отслеживания сбоев Downdetector... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T18:51+0300
2025-04-12T18:51+0300
технологии
россия
общество
москва
сша
бангладеш
downdetector
whatsapp
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Пользователи по всему миру, в том числе из России, столкнулись со сбоем в работе WhatsApp, общее число жалоб на сервисе для отслеживания сбоев Downdetector превысило 3,3 тысячи по данным на 18.20 мск. Так, по данным мирового портала, почти 90% пользователей столкнулись с проблемой с отправкой сообщений. Жалобы поступают из США, Бангладеш, Бразилии. Согласно информации на портале Downdetector, сбой в мессенджере начался в 16.30, и к 18.15 число жалоб достигло пикового значения - пользователи оставили более тысячи жалоб. Далее число сообщений о проблемах стало снижаться. Чаще всего пользователи из России сообщили о проблемах с уведомлениями и отправкой сообщений. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
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технологии, россия, общество , москва, сша, бангладеш, downdetector, whatsapp
Технологии, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, США, Бангладеш, Downdetector, WhatsApp
18:51 12.04.2025
 
В работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе WhatsApp

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Пользователи по всему миру, в том числе из России, столкнулись со сбоем в работе WhatsApp, общее число жалоб на сервисе для отслеживания сбоев Downdetector превысило 3,3 тысячи по данным на 18.20 мск.
Так, по данным мирового портала, почти 90% пользователей столкнулись с проблемой с отправкой сообщений. Жалобы поступают из США, Бангладеш, Бразилии.
Согласно информации на портале Downdetector, сбой в мессенджере начался в 16.30, и к 18.15 число жалоб достигло пикового значения - пользователи оставили более тысячи жалоб. Далее число сообщений о проблемах стало снижаться.
Чаще всего пользователи из России сообщили о проблемах с уведомлениями и отправкой сообщений. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
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ТехнологииРОССИЯОбществоМОСКВАСШАБангладешDowndetectorWhatsApp
 
 
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