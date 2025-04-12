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В работе WhatsApp произошел сбой

В работе WhatsApp произошел сбой - 12.04.2025, ПРАЙМ

В работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи по всему миру, в том числе из России, столкнулись со сбоем в работе WhatsApp, общее число жалоб на сервисе для отслеживания сбоев Downdetector... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T18:51+0300

2025-04-12T18:51+0300

2025-04-12T18:51+0300

технологии

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общество

москва

сша

бангладеш

downdetector

whatsapp

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Пользователи по всему миру, в том числе из России, столкнулись со сбоем в работе WhatsApp, общее число жалоб на сервисе для отслеживания сбоев Downdetector превысило 3,3 тысячи по данным на 18.20 мск. Так, по данным мирового портала, почти 90% пользователей столкнулись с проблемой с отправкой сообщений. Жалобы поступают из США, Бангладеш, Бразилии. Согласно информации на портале Downdetector, сбой в мессенджере начался в 16.30, и к 18.15 число жалоб достигло пикового значения - пользователи оставили более тысячи жалоб. Далее число сообщений о проблемах стало снижаться. Чаще всего пользователи из России сообщили о проблемах с уведомлениями и отправкой сообщений. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

https://1prime.ru/20250403/akkaunt-856343678.html

москва

сша

бангладеш

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