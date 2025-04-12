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Водителей предупредили об уловках мошенников в сезон замены шин - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Водителей предупредили об уловках мошенников в сезон замены шин
Водителей предупредили об уловках мошенников в сезон замены шин - 12.04.2025, ПРАЙМ
Водителей предупредили об уловках мошенников в сезон замены шин
Сезонным бывает не только бизнес, но и мошенничество. Полиция предупреждает об увеличении числа продавцов виртуальных шин за реальные деньги, рассказала... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T03:03+0300
2025-04-12T03:03+0300
шины
автомобильные шины
всесезонные шины
зимние шины
бизнес
елена кудерко
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Сезонным бывает не только бизнес, но и мошенничество. Полиция предупреждает об увеличении числа продавцов виртуальных шин за реальные деньги, рассказала агентству “Прайм" адвокат Елена Кудерко.По ее словам, целью злоумышленников является завладение деньгами, а поводом их выманить вполне может стать покупка новой резины для авто. Многие сейчас предпочитают делать это онлайн, не обращают особого внимания на кандидатуру продавца.Между тем, есть пять аспектов, которые необходимо тщательно изучитьСайт компании-продавца. Посмотрите, указан ли там адрес офлайн-магазина или склада, есть ли номер телефона, а также ссылки на наименование компании и индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) компании.Отзывы о продавце в Интернете, и не на самом сайте компании, а в открытых источниках, особенно на специализированных ресурсах-отзовиках. Остерегайтесь сайтов-двойников. По возможности удостоверьтесь, безопасный ли адрес сайта, на котором вы находитесь.Актуальность. Найдите эту компанию в 2ГИС или на Яндекс.Картах. Удостоверьтесь, что на странице продавца в картах имеется не только сама компания, но и актуальные данные, которые соответствуют той информации, которая указана на сайте. Лучше всего, если в картах будут и актуальные отзывы.Оплата. Деньги следует передать курьеру в момент получения или перевести на счет продавца. Возможно, к сайту привязана оплата по СБП или иной платёжный сервис. "Помните, что всегда при оплате должен быть выдан товарный чек, не накладная или квитанция", - говорит Кудерко.Документом должен называться именно чек, который содержит QR-код. Его можно проверить на сайте налогового органа .И наконец, существенным условиям является срок доставки шин, поэтому всегда проверяйте дату доставки и адрес до совершения оплаты.&quot;Соблюдение пяти простых правил способно обезопасить при совершении покупок в интернете. В качестве шестого правила, стоит помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а условия покупки существенно отличающиеся от рыночных - серьезный повод задуматься о честности продавца&quot;, - подытожила адвокат.
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шины, автомобильные шины, всесезонные шины, зимние шины, бизнес, елена кудерко
шины, автомобильные шины, всесезонные шины, зимние шины, Бизнес, Елена Кудерко
03:03 12.04.2025
 
Водителей предупредили об уловках мошенников в сезон замены шин

Адвокат Кудерко: в сезон смены шин активизируются мошенники, продающие воздух

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкШиномонтажная мастерская
Шиномонтажная мастерская - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Сезонным бывает не только бизнес, но и мошенничество. Полиция предупреждает об увеличении числа продавцов виртуальных шин за реальные деньги, рассказала агентству “Прайм" адвокат Елена Кудерко.
По ее словам, целью злоумышленников является завладение деньгами, а поводом их выманить вполне может стать покупка новой резины для авто. Многие сейчас предпочитают делать это онлайн, не обращают особого внимания на кандидатуру продавца.
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Между тем, есть пять аспектов, которые необходимо тщательно изучить
Сайт компании-продавца. Посмотрите, указан ли там адрес офлайн-магазина или склада, есть ли номер телефона, а также ссылки на наименование компании и индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) компании.
Отзывы о продавце в Интернете, и не на самом сайте компании, а в открытых источниках, особенно на специализированных ресурсах-отзовиках. Остерегайтесь сайтов-двойников. По возможности удостоверьтесь, безопасный ли адрес сайта, на котором вы находитесь.
Актуальность. Найдите эту компанию в 2ГИС или на Яндекс.Картах. Удостоверьтесь, что на странице продавца в картах имеется не только сама компания, но и актуальные данные, которые соответствуют той информации, которая указана на сайте. Лучше всего, если в картах будут и актуальные отзывы.
Оплата. Деньги следует передать курьеру в момент получения или перевести на счет продавца. Возможно, к сайту привязана оплата по СБП или иной платёжный сервис. "Помните, что всегда при оплате должен быть выдан товарный чек, не накладная или квитанция", - говорит Кудерко.
Документом должен называться именно чек, который содержит QR-код. Его можно проверить на сайте налогового органа .
И наконец, существенным условиям является срок доставки шин, поэтому всегда проверяйте дату доставки и адрес до совершения оплаты.

"Соблюдение пяти простых правил способно обезопасить при совершении покупок в интернете. В качестве шестого правила, стоит помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а условия покупки существенно отличающиеся от рыночных - серьезный повод задуматься о честности продавца", - подытожила адвокат.

 
шиныавтомобильные шинывсесезонные шинызимние шиныБизнесЕлена Кудерко
 
 
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