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Симоньян объяснила, почему Трампу плевать на Украину
Симоньян объяснила, почему Трампу плевать на Украину - 12.04.2025, ПРАЙМ
Симоньян объяснила, почему Трампу плевать на Украину
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что президент США | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T23:11+0300
2025-04-12T23:11+0300
2025-04-12T23:11+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что президент США Дональд Трамп хотел бы прекратить войну на Украине, но на нее ему плевать, поскольку важнее для него американские налогоплательщики. "У нас есть все основания полагать, что он (Дональд Трамп - ред.) действительно хотел бы прекратить войну на Украине за один день. И ему действительно наплевать на эту Украину. И ему действительно совсем не хочется помогать еще больше оружием, работать, как он считает, за всю Европу, отдуваться в НАТО и вообще в военных конфликтах, тратить на это безумное количество денег, как-то все это объяснять американским налогоплательщикам. Оно ему все надо? Не надо", - сказала Симоньян в эфире программы "Право знать".
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Политика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, МОСКВА, США, Маргарита Симоньян, Дональд Трамп, RT, НАТО
Симоньян объяснила, почему Трампу плевать на Украину
Симоньян: Трамп хочет прекратить войну на Украине, так как ему важны налогоплательщики США
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ заявила, что президент США Дональд Трамп хотел бы прекратить войну на Украине, но на нее ему плевать, поскольку важнее для него американские налогоплательщики.
"У нас есть все основания полагать, что он (Дональд Трамп - ред.) действительно хотел бы прекратить войну на Украине за один день. И ему действительно наплевать на эту Украину. И ему действительно совсем не хочется помогать еще больше оружием, работать, как он считает, за всю Европу, отдуваться в НАТО и вообще в военных конфликтах, тратить на это безумное количество денег, как-то все это объяснять американским налогоплательщикам. Оно ему все надо? Не надо", - сказала Симоньян в эфире программы "Право знать".
Симоньян высказалась об украинских санкциях против сотрудников СМИ