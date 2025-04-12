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Трамп создаст запас металлов, найденных на дне Тихого океана, пишут СМИ - 12.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп создаст запас металлов, найденных на дне Тихого океана, пишут СМИ
Трамп создаст запас металлов, найденных на дне Тихого океана, пишут СМИ - 12.04.2025, ПРАЙМ
Трамп создаст запас металлов, найденных на дне Тихого океана, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа на фоне обострения экономических отношений с Китаем хочет создать запас критически важных металлов, найденных на... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T14:28+0300
2025-04-12T14:28+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
москва
дональд трамп
financial times
newsweek
металлы
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа на фоне обострения экономических отношений с Китаем хочет создать запас критически важных металлов, найденных на дне Тихого океана, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "Администрация Дональда Трампа готовит проект указа, позволяющего создать запас металлов, найденных на дне Тихого океана, в попытке противодействовать доминированию Китая в цепочках поставок минералов для аккумуляторов и редкоземельных металлов", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Как объясняет газета, на морском дне можно найти образования, содержащие никель, кобальт, медь и марганец, которые широко используются в производстве аккумуляторов, электрических проводов и боеприпасов, а также небольшое количество редкоземельных металлов. Найденные на дне Тихого океана ресурсы могут стать частью федерального запаса США. Ранее издание Newsweek писало о том, что судьба проекта по производству новейших американских истребителей F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел ограничения. Ассошиэйтед Пресс также сообщало о том, что необходимые для технологических компаний США литий и редкоземельные элементы могут стать более труднодоступными, если Трамп продолжит вводить пошлины против Китая. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%.
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мировая экономика, китай, сша, москва, дональд трамп, financial times, newsweek, металлы
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Financial Times, Newsweek, металлы
14:28 12.04.2025
 
Трамп создаст запас металлов, найденных на дне Тихого океана, пишут СМИ

FT: администрация Трампа хочет создать запас металлов, найденных на дне Тихого океана

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© AFP / Wang Zhao
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа на фоне обострения экономических отношений с Китаем хочет создать запас критически важных металлов, найденных на дне Тихого океана, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Администрация Дональда Трампа готовит проект указа, позволяющего создать запас металлов, найденных на дне Тихого океана, в попытке противодействовать доминированию Китая в цепочках поставок минералов для аккумуляторов и редкоземельных металлов", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Как объясняет газета, на морском дне можно найти образования, содержащие никель, кобальт, медь и марганец, которые широко используются в производстве аккумуляторов, электрических проводов и боеприпасов, а также небольшое количество редкоземельных металлов. Найденные на дне Тихого океана ресурсы могут стать частью федерального запаса США.
Ранее издание Newsweek писало о том, что судьба проекта по производству новейших американских истребителей F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел ограничения. Ассошиэйтед Пресс также сообщало о том, что необходимые для технологических компаний США литий и редкоземельные элементы могут стать более труднодоступными, если Трамп продолжит вводить пошлины против Китая.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%.
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ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАМОСКВАДональд ТрампFinancial TimesNewsweekметаллы
 
 
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