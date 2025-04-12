Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: экономические партнеры США не понимают, чего хочет от них Трамп - 12.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250412/smi-856624506.html
СМИ: экономические партнеры США не понимают, чего хочет от них Трамп
СМИ: экономические партнеры США не понимают, чего хочет от них Трамп - 12.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: экономические партнеры США не понимают, чего хочет от них Трамп
Экономические партнеры США выражают недоумение относительно целей, которые преследует администрация Дональда Трампа, вводя пошлины, сообщает Politico со ссылкой | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T15:06+0300
2025-04-12T15:07+0300
политика
мировая экономика
сша
китай
япония
дональд трамп
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Экономические партнеры США выражают недоумение относительно целей, которые преследует администрация Дональда Трампа, вводя пошлины, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники из более чем 15 стран."Чиновники администрации Трампа ведут переговоры о торговых соглашениях с отдельными союзниками, оставляя большинство стран, попавших под удар пошлин Дональда Трампа, в неведении относительно того, чего президент хочет от них", - сказано в статье. Издание отмечает, что диалог ведется преимущественно с азиатскими партнерами, такими как Япония, Южная Корея, Вьетнам и Индия, что указывает на фокус администрации Трампа на торговом противостоянии с Китаем.Дипломаты из ключевых стран-партнеров в Азии и ЕС выражают непонимание целей американской стороны. Европейские лидеры пытаются определить, является ли введение пошлин частью стратегии заключения сделок или отражает принципиально новое отношение США к мировой торговле.Кен Вайнштейн, бывший посол США в Японии, предполагает, что администрация Трампа стремится выяснить, "как далеко люди могут зайти, чтобы угодить" ей, включая устранение нетарифных барьеров и увеличение инвестиций.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин на импорт товаров из 185 стран. Базовая ставка этих пошлин составляла 10%. При этом для 57 стран с 9 апреля были введены повышенные ставки, которые рассчитывались исходя из торгового дефицита США с каждой конкретной страной, с целью достижения торгового баланса. При этом новое решение США не затронуло Белоруссию и Россию.Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 стран не предприняли ответных мер и запросили проведение переговоров. В связи с этим, было принято решение о том, что для всех стран, кроме Китая, в течение 90 дней будут действовать базовые импортные пошлины в размере 10%.В результате ряда эскалаций в рамках торговой войны между США и Китаем, дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, а ответная китайская пошлина для американских товаров также составила 125%. Кроме того, в США действует пошлина в размере 20% на китайские товары, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с производством и распространением синтетических наркотиков.
https://1prime.ru/20250412/poshliny-856621386.html
сша
китай
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_240:0:2349:1582_1920x0_80_0_0_fa5fe68ac87d3154e3d821b79dc40fa4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, китай, япония, дональд трамп, ес, politico
Политика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, ЕС, Politico
15:06 12.04.2025 (обновлено: 15:07 12.04.2025)
 
СМИ: экономические партнеры США не понимают, чего хочет от них Трамп

Politico: экономические партнеры США не понимают, чего Трамп хочет от них введением пошлин

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Экономические партнеры США выражают недоумение относительно целей, которые преследует администрация Дональда Трампа, вводя пошлины, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники из более чем 15 стран.
"Чиновники администрации Трампа ведут переговоры о торговых соглашениях с отдельными союзниками, оставляя большинство стран, попавших под удар пошлин Дональда Трампа, в неведении относительно того, чего президент хочет от них", - сказано в статье.
Издание отмечает, что диалог ведется преимущественно с азиатскими партнерами, такими как Япония, Южная Корея, Вьетнам и Индия, что указывает на фокус администрации Трампа на торговом противостоянии с Китаем.
Дипломаты из ключевых стран-партнеров в Азии и ЕС выражают непонимание целей американской стороны. Европейские лидеры пытаются определить, является ли введение пошлин частью стратегии заключения сделок или отражает принципиально новое отношение США к мировой торговле.
Кен Вайнштейн, бывший посол США в Японии, предполагает, что администрация Трампа стремится выяснить, "как далеко люди могут зайти, чтобы угодить" ей, включая устранение нетарифных барьеров и увеличение инвестиций.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин на импорт товаров из 185 стран. Базовая ставка этих пошлин составляла 10%. При этом для 57 стран с 9 апреля были введены повышенные ставки, которые рассчитывались исходя из торгового дефицита США с каждой конкретной страной, с целью достижения торгового баланса. При этом новое решение США не затронуло Белоруссию и Россию.
Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 стран не предприняли ответных мер и запросили проведение переговоров. В связи с этим, было принято решение о том, что для всех стран, кроме Китая, в течение 90 дней будут действовать базовые импортные пошлины в размере 10%.
В результате ряда эскалаций в рамках торговой войны между США и Китаем, дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, а ответная китайская пошлина для американских товаров также составила 125%. Кроме того, в США действует пошлина в размере 20% на китайские товары, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с производством и распространением синтетических наркотиков.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
Трамп "выдал тайну" Китаю в торговой войне, пишет NYT
11:18
 
ПолитикаМировая экономикаСШАКИТАЙЯПОНИЯДональд ТрампЕСPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала