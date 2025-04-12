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СМИ: экономические партнеры США не понимают, чего хочет от них Трамп

СМИ: экономические партнеры США не понимают, чего хочет от них Трамп - 12.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: экономические партнеры США не понимают, чего хочет от них Трамп

Экономические партнеры США выражают недоумение относительно целей, которые преследует администрация Дональда Трампа, вводя пошлины, сообщает Politico со ссылкой | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T15:06+0300

2025-04-12T15:06+0300

2025-04-12T15:07+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Экономические партнеры США выражают недоумение относительно целей, которые преследует администрация Дональда Трампа, вводя пошлины, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники из более чем 15 стран."Чиновники администрации Трампа ведут переговоры о торговых соглашениях с отдельными союзниками, оставляя большинство стран, попавших под удар пошлин Дональда Трампа, в неведении относительно того, чего президент хочет от них", - сказано в статье. Издание отмечает, что диалог ведется преимущественно с азиатскими партнерами, такими как Япония, Южная Корея, Вьетнам и Индия, что указывает на фокус администрации Трампа на торговом противостоянии с Китаем.Дипломаты из ключевых стран-партнеров в Азии и ЕС выражают непонимание целей американской стороны. Европейские лидеры пытаются определить, является ли введение пошлин частью стратегии заключения сделок или отражает принципиально новое отношение США к мировой торговле.Кен Вайнштейн, бывший посол США в Японии, предполагает, что администрация Трампа стремится выяснить, "как далеко люди могут зайти, чтобы угодить" ей, включая устранение нетарифных барьеров и увеличение инвестиций.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин на импорт товаров из 185 стран. Базовая ставка этих пошлин составляла 10%. При этом для 57 стран с 9 апреля были введены повышенные ставки, которые рассчитывались исходя из торгового дефицита США с каждой конкретной страной, с целью достижения торгового баланса. При этом новое решение США не затронуло Белоруссию и Россию.Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 стран не предприняли ответных мер и запросили проведение переговоров. В связи с этим, было принято решение о том, что для всех стран, кроме Китая, в течение 90 дней будут действовать базовые импортные пошлины в размере 10%.В результате ряда эскалаций в рамках торговой войны между США и Китаем, дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, а ответная китайская пошлина для американских товаров также составила 125%. Кроме того, в США действует пошлина в размере 20% на китайские товары, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с производством и распространением синтетических наркотиков.

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мировая экономика, сша, китай, япония, дональд трамп, ес, politico