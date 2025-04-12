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СМИ: экономические партнеры США не понимают, чего хочет от них Трамп
СМИ: экономические партнеры США не понимают, чего хочет от них Трамп - 12.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: экономические партнеры США не понимают, чего хочет от них Трамп
Экономические партнеры США выражают недоумение относительно целей, которые преследует администрация Дональда Трампа, вводя пошлины, сообщает Politico со ссылкой | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T15:06+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Экономические партнеры США выражают недоумение относительно целей, которые преследует администрация Дональда Трампа, вводя пошлины, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники из более чем 15 стран."Чиновники администрации Трампа ведут переговоры о торговых соглашениях с отдельными союзниками, оставляя большинство стран, попавших под удар пошлин Дональда Трампа, в неведении относительно того, чего президент хочет от них", - сказано в статье. Издание отмечает, что диалог ведется преимущественно с азиатскими партнерами, такими как Япония, Южная Корея, Вьетнам и Индия, что указывает на фокус администрации Трампа на торговом противостоянии с Китаем.Дипломаты из ключевых стран-партнеров в Азии и ЕС выражают непонимание целей американской стороны. Европейские лидеры пытаются определить, является ли введение пошлин частью стратегии заключения сделок или отражает принципиально новое отношение США к мировой торговле.Кен Вайнштейн, бывший посол США в Японии, предполагает, что администрация Трампа стремится выяснить, "как далеко люди могут зайти, чтобы угодить" ей, включая устранение нетарифных барьеров и увеличение инвестиций.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин на импорт товаров из 185 стран. Базовая ставка этих пошлин составляла 10%. При этом для 57 стран с 9 апреля были введены повышенные ставки, которые рассчитывались исходя из торгового дефицита США с каждой конкретной страной, с целью достижения торгового баланса. При этом новое решение США не затронуло Белоруссию и Россию.Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 стран не предприняли ответных мер и запросили проведение переговоров. В связи с этим, было принято решение о том, что для всех стран, кроме Китая, в течение 90 дней будут действовать базовые импортные пошлины в размере 10%.В результате ряда эскалаций в рамках торговой войны между США и Китаем, дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, а ответная китайская пошлина для американских товаров также составила 125%. Кроме того, в США действует пошлина в размере 20% на китайские товары, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с производством и распространением синтетических наркотиков.
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мировая экономика, сша, китай, япония, дональд трамп, ес, politico
Политика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, ЕС, Politico
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Экономические партнеры США выражают недоумение относительно целей, которые преследует администрация Дональда Трампа, вводя пошлины, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники из более чем 15 стран.
"Чиновники администрации Трампа ведут переговоры о торговых соглашениях с отдельными союзниками, оставляя большинство стран, попавших под удар пошлин Дональда Трампа, в неведении относительно того, чего президент хочет от них", - сказано в статье.
Издание отмечает, что диалог ведется преимущественно с азиатскими партнерами, такими как Япония, Южная Корея, Вьетнам и Индия, что указывает на фокус администрации Трампа на торговом противостоянии с Китаем.
Дипломаты из ключевых стран-партнеров в Азии и ЕС выражают непонимание целей американской стороны. Европейские лидеры пытаются определить, является ли введение пошлин частью стратегии заключения сделок или отражает принципиально новое отношение США к мировой торговле.
Кен Вайнштейн, бывший посол США в Японии, предполагает, что администрация Трампа стремится выяснить, "как далеко люди могут зайти, чтобы угодить" ей, включая устранение нетарифных барьеров и увеличение инвестиций.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин на импорт товаров из 185 стран. Базовая ставка этих пошлин составляла 10%. При этом для 57 стран с 9 апреля были введены повышенные ставки, которые рассчитывались исходя из торгового дефицита США с каждой конкретной страной, с целью достижения торгового баланса. При этом новое решение США не затронуло Белоруссию и Россию.
Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 стран не предприняли ответных мер и запросили проведение переговоров. В связи с этим, было принято решение о том, что для всех стран, кроме Китая, в течение 90 дней будут действовать базовые импортные пошлины в размере 10%.
В результате ряда эскалаций в рамках торговой войны между США и Китаем, дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, а ответная китайская пошлина для американских товаров также составила 125%. Кроме того, в США действует пошлина в размере 20% на китайские товары, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с производством и распространением синтетических наркотиков.
Трамп "выдал тайну" Китаю в торговой войне, пишет NYT