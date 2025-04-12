https://1prime.ru/20250412/sotrudnichestvo-856622671.html

Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество и ситуацию на Украине

Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество и ситуацию на Украине - 12.04.2025, ПРАЙМ

Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество и ситуацию на Украине

Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Анталье обсудили вопросы судоходства в Черном море, ситуацию на Украине и события в Сирии и... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T13:44+0300

2025-04-12T13:44+0300

2025-04-12T13:52+0300

россия

турция

мид

сергей лавров

анталья

сотрудничество

политика

украина

черное море

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АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Анталье обсудили вопросы судоходства в Черном море, ситуацию на Украине и события в Сирии и Газе, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Обсуждались вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Черном море и усилиями по достижению перемирия в российско-украинском конфликте", - сообщил собеседник агентства.По его словам, также в ходе переговоров обсуждались текущие события в Сирии и последняя ситуация в секторе Газа.Кроме того, источник сообщил, что главы российского и турецкого МИД обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике. В ходе встречи Лавров и Фидан дали оценку российско-турецким отношениям.

https://1prime.ru/20250411/migratsiya-856594756.html

турция

анталья

украина

черное море

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россия, турция, мид, сергей лавров, анталья, сотрудничество, украина, черное море