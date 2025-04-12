https://1prime.ru/20250412/sotrudnichestvo-856622671.html
Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество и ситуацию на Украине
Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество и ситуацию на Украине - 12.04.2025, ПРАЙМ
Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество и ситуацию на Украине
Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Анталье обсудили вопросы судоходства в Черном море, ситуацию на Украине и события в Сирии и... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T13:44+0300
2025-04-12T13:44+0300
2025-04-12T13:52+0300
россия
турция
мид
сергей лавров
анталья
сотрудничество
политика
украина
черное море
https://cdnn.1prime.ru/img/83692/74/836927488_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_23be8b5aba414b49a2490bd784424d93.jpg
АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Анталье обсудили вопросы судоходства в Черном море, ситуацию на Украине и события в Сирии и Газе, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Обсуждались вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Черном море и усилиями по достижению перемирия в российско-украинском конфликте", - сообщил собеседник агентства.По его словам, также в ходе переговоров обсуждались текущие события в Сирии и последняя ситуация в секторе Газа.Кроме того, источник сообщил, что главы российского и турецкого МИД обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике. В ходе встречи Лавров и Фидан дали оценку российско-турецким отношениям.
https://1prime.ru/20250411/migratsiya-856594756.html
турция
анталья
украина
черное море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83692/74/836927488_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_f5984f528e4330e2e4573028497d0b69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, мид, сергей лавров, анталья, сотрудничество, украина, черное море
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, Сергей Лавров, Анталья, сотрудничество, Политика, УКРАИНА, Черное море
Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество и ситуацию на Украине
Лавров и Фидан обсудили вопросы сотрудничества, Украину и ситуацию на Черном море
АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Анталье обсудили вопросы судоходства в Черном море, ситуацию на Украине и события в Сирии и Газе, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Обсуждались вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Черном море и усилиями по достижению перемирия в российско-украинском конфликте", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, также в ходе переговоров обсуждались текущие события в Сирии и последняя ситуация в секторе Газа.
Кроме того, источник сообщил, что главы российского и турецкого МИД обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике. В ходе встречи Лавров и Фидан дали оценку российско-турецким отношениям.
Лавров разъяснил главам МИД Центральной Азии меры по нелегальной миграции