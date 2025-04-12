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Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество и ситуацию на Украине - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество и ситуацию на Украине
Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество и ситуацию на Украине - 12.04.2025, ПРАЙМ
Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество и ситуацию на Украине
Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Анталье обсудили вопросы судоходства в Черном море, ситуацию на Украине и события в Сирии и... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T13:44+0300
2025-04-12T13:52+0300
россия
турция
мид
сергей лавров
анталья
сотрудничество
политика
украина
черное море
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Анталье обсудили вопросы судоходства в Черном море, ситуацию на Украине и события в Сирии и Газе, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Обсуждались вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Черном море и усилиями по достижению перемирия в российско-украинском конфликте", - сообщил собеседник агентства.По его словам, также в ходе переговоров обсуждались текущие события в Сирии и последняя ситуация в секторе Газа.Кроме того, источник сообщил, что главы российского и турецкого МИД обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике. В ходе встречи Лавров и Фидан дали оценку российско-турецким отношениям.
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турция
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россия, турция, мид, сергей лавров, анталья, сотрудничество, украина, черное море
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, Сергей Лавров, Анталья, сотрудничество, Политика, УКРАИНА, Черное море
13:44 12.04.2025 (обновлено: 13:52 12.04.2025)
 
Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество и ситуацию на Украине

Лавров и Фидан обсудили вопросы сотрудничества, Украину и ситуацию на Черном море

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкРоссия и Турция
Россия и Турция
© Пресс-служба МИД РФ
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - ПРАЙМ. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на переговорах в Анталье обсудили вопросы судоходства в Черном море, ситуацию на Украине и события в Сирии и Газе, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Обсуждались вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Черном море и усилиями по достижению перемирия в российско-украинском конфликте", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, также в ходе переговоров обсуждались текущие события в Сирии и последняя ситуация в секторе Газа.
Кроме того, источник сообщил, что главы российского и турецкого МИД обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике. В ходе встречи Лавров и Фидан дали оценку российско-турецким отношениям.
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ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯМИДСергей ЛавровАнтальясотрудничествоУКРАИНАЧерное море
 
 
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