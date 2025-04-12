https://1prime.ru/20250412/sotrudnichestvo-856628807.html

Россия и Азербайджан обсудили перспективы военного сотрудничества

Россия и Азербайджан обсудили перспективы военного сотрудничества - 12.04.2025, ПРАЙМ

Россия и Азербайджан обсудили перспективы военного сотрудничества

Перспективы военного сотрудничества обсудили начальник Военной академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Владимир... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T22:18+0300

2025-04-12T22:18+0300

2025-04-12T22:18+0300

политика

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БАКУ, 12 апр - ПРАЙМ. Перспективы военного сотрудничества обсудили начальник Военной академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Владимир Зарудницкий и ректор Национального университета обороны Азербайджана, генерал-майор Гюндуз Абдулов, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства. Российская делегация во главе с генерал-полковником Владимиром Зарудницким побывала в Национальном университете обороны Азербайджана, где провела встречу с азербайджанскими коллегами. "На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией в области военного образования. Российской делегации был представлен брифинг об истории создания Национального университета обороны, системе образования, а также целях и задачах, стоящих перед ним. Затем российская делегация посетила Военный институт имени Гейдара Алиева. Гостям была предоставлена подробная информация об истории Военного института и основных направлениях его деятельности, были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250412/mid-856625263.html

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