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Россия и Азербайджан обсудили перспективы военного сотрудничества - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Россия и Азербайджан обсудили перспективы военного сотрудничества
Россия и Азербайджан обсудили перспективы военного сотрудничества - 12.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Азербайджан обсудили перспективы военного сотрудничества
Перспективы военного сотрудничества обсудили начальник Военной академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Владимир... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T22:18+0300
2025-04-12T22:18+0300
политика
россия
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БАКУ, 12 апр - ПРАЙМ. Перспективы военного сотрудничества обсудили начальник Военной академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Владимир Зарудницкий и ректор Национального университета обороны Азербайджана, генерал-майор Гюндуз Абдулов, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства. Российская делегация во главе с генерал-полковником Владимиром Зарудницким побывала в Национальном университете обороны Азербайджана, где провела встречу с азербайджанскими коллегами. "На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией в области военного образования. Российской делегации был представлен брифинг об истории создания Национального университета обороны, системе образования, а также целях и задачах, стоящих перед ним. Затем российская делегация посетила Военный институт имени Гейдара Алиева. Гостям была предоставлена подробная информация об истории Военного института и основных направлениях его деятельности, были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в ведомстве.
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россия, азербайджан, баку
Политика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Баку
22:18 12.04.2025
 
Россия и Азербайджан обсудили перспективы военного сотрудничества

Главы Минобороны России и Азербайджана обсудили перспективы военного сотрудничества

© fotolia.com / Lulla%флаг Азербайджана
%флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© fotolia.com / Lulla
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БАКУ, 12 апр - ПРАЙМ. Перспективы военного сотрудничества обсудили начальник Военной академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Владимир Зарудницкий и ректор Национального университета обороны Азербайджана, генерал-майор Гюндуз Абдулов, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.
Российская делегация во главе с генерал-полковником Владимиром Зарудницким побывала в Национальном университете обороны Азербайджана, где провела встречу с азербайджанскими коллегами.
"На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией в области военного образования. Российской делегации был представлен брифинг об истории создания Национального университета обороны, системе образования, а также целях и задачах, стоящих перед ним. Затем российская делегация посетила Военный институт имени Гейдара Алиева. Гостям была предоставлена подробная информация об истории Военного института и основных направлениях его деятельности, были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в ведомстве.
Флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
Главы МИД Азербайджана и России обсудили региональные вопросы
15:53
 
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