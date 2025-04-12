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Трамп: торговая эскалация с Китаем выльется в позитивную договоренность - 12.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп: торговая эскалация с Китаем выльется в позитивную договоренность
Трамп: торговая эскалация с Китаем выльется в позитивную договоренность - 12.04.2025, ПРАЙМ
Трамп: торговая эскалация с Китаем выльется в позитивную договоренность
Добавлены подробности (последний абзац). | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T04:10+0300
2025-04-12T04:10+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
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дональд трамп
си цзиньпин
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Добавлены подробности (последний абзац). ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая эскалация с Китаем выльется в позитивную договоренность. "Я думаю, из этого выйдет что-то позитивное", - сказал журналистам американский лидер. По словам Трампа, он всегда находил общий язык с лидером КНР Си Цзиньпином. "Мы в хорошей позиции", - подчеркнул Трамп, добавив, что США контактирует "со многими странами". Пошлины в адрес Китая сохраняются на уровне 145%, заявил ранее Белый дом. Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости о торговых подходах администрации США, что Пекин будет вести переговоры только на равных и взаимно уважительно, призывает отказаться от угроз и экономического давления, подчеркнув, что "в торговых войнах не будет победителей". Белый дом настаивает, что нельзя оценивать действия Вашингтона такими категориями.
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мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
04:10 12.04.2025
 
Трамп: торговая эскалация с Китаем выльется в позитивную договоренность

Трамп заявил, что торговая эскалация с Китаем выльется в позитивную договоренность

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Добавлены подробности (последний абзац).
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая эскалация с Китаем выльется в позитивную договоренность.
"Я думаю, из этого выйдет что-то позитивное", - сказал журналистам американский лидер.
По словам Трампа, он всегда находил общий язык с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Мы в хорошей позиции", - подчеркнул Трамп, добавив, что США контактирует "со многими странами".
Пошлины в адрес Китая сохраняются на уровне 145%, заявил ранее Белый дом. Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости о торговых подходах администрации США, что Пекин будет вести переговоры только на равных и взаимно уважительно, призывает отказаться от угроз и экономического давления, подчеркнув, что "в торговых войнах не будет победителей". Белый дом настаивает, что нельзя оценивать действия Вашингтона такими категориями.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАКНРДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
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