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Трамп обвинил власти ЮАР в "убийстве белых фермеров" - 12.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп обвинил власти ЮАР в "убийстве белых фермеров"
Трамп обвинил власти ЮАР в "убийстве белых фермеров" - 12.04.2025, ПРАЙМ
Трамп обвинил власти ЮАР в "убийстве белых фермеров"
Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение участие страны в саммите "Группе двадцати" (G20) в Южно-Африканской Республике, обвинив власти в ЮАР в... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T04:40+0300
2025-04-12T04:40+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение участие страны в саммите "Группе двадцати" (G20) в Южно-Африканской Республике, обвинив власти в ЮАР в "убийстве белых фермеров" на территории государства. Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября руководство в Претории передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. "Как мы можем поехать в ЮАР на очень важную встречу G20, когда главной темой дискуссии поставлена "Конфискация земли и геноцид"? Они забирают землю у белых фермеров, затем убивают их и их семьи. СМИ отказываются это освещать. США приостановили все взносы в ЮАР. Неужели мы хотим там быть для (посещения саммита - ред.) G20? Я так не думаю", - написал Трамп в соцсети Truth Social. В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим Трамп написал в соцсети Truth Social, что Южно-Африканская Республика "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей". Позднее он подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть Южно-Африканскую Республику по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". Госсекретарь США Марко Рубио 14 марта заявил, что власти в Вашингтоне объявили посла ЮАР в Соединенных Штатах Ибрагима Расула персоной нон грата, обвинив его в ненависти к Штатам и Трампу. Он также назвал посла Южно-Африканской Республики "расистски настроенным политиком" в ответ на его критику конфронтационной политики американского лидера по отношению к меньшинствам.
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мировая экономика, юар, сша, москва, дональд трамп, марк рубио
Мировая экономика, Экономика, ЮАР, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Марк Рубио
04:40 12.04.2025
 
Трамп обвинил власти ЮАР в "убийстве белых фермеров"

Трамп обвинил власти ЮАР в убийстве белых фермеров на территории страны

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение участие страны в саммите "Группе двадцати" (G20) в Южно-Африканской Республике, обвинив власти в ЮАР в "убийстве белых фермеров" на территории государства.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября руководство в Претории передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге.
"Как мы можем поехать в ЮАР на очень важную встречу G20, когда главной темой дискуссии поставлена "Конфискация земли и геноцид"? Они забирают землю у белых фермеров, затем убивают их и их семьи. СМИ отказываются это освещать. США приостановили все взносы в ЮАР. Неужели мы хотим там быть для (посещения саммита - ред.) G20? Я так не думаю", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим Трамп написал в соцсети Truth Social, что Южно-Африканская Республика "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей". Позднее он подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть Южно-Африканскую Республику по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству".
Госсекретарь США Марко Рубио 14 марта заявил, что власти в Вашингтоне объявили посла ЮАР в Соединенных Штатах Ибрагима Расула персоной нон грата, обвинив его в ненависти к Штатам и Трампу. Он также назвал посла Южно-Африканской Республики "расистски настроенным политиком" в ответ на его критику конфронтационной политики американского лидера по отношению к меньшинствам.
 
ЭкономикаМировая экономикаЮАРСШАМОСКВАДональд ТрампМарк Рубио
 
 
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