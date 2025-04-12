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Сестра убитого на Украине колумбийского наемника рассказала о его гибели

Сестра убитого на Украине колумбийского наемника рассказала о его гибели - 12.04.2025, ПРАЙМ

Сестра убитого на Украине колумбийского наемника рассказала о его гибели

Сестра выходца из Колумбии Хонатана Мартинеса Вильяды, бывшего наемником и ликвидированного в зоне боевых действий на Украине, рассказала РИА Новости об... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T03:22+0300

2025-04-12T03:22+0300

2025-04-12T03:22+0300

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БОГОТА, 12 апр - ПРАЙМ. Сестра выходца из Колумбии Хонатана Мартинеса Вильяды, бывшего наемником и ликвидированного в зоне боевых действий на Украине, рассказала РИА Новости об отсутствии со стороны киевского режима официальной информации о погибших иностранных наемниках и равнодушии украинских властей к их судьбе в целом. "Нам сообщил об этом друг моего брата, воевавший вместе с ним ... После мы говорили с командиром, который лишь подтвердил, что мой брат мертв. Что касается личных вещей, он сказал, что нам следует связаться с Андресом Рейесом под позывным "Эскорт". И на этом все закончилось. Он сказал, что нам больше не следует ему писать, что это уже не его проблема", - рассказала Каролина Вильяда. По словам собеседницы агентства, Хонатан отправился на Украину в составе группы наемников из семи человек. По ее словам, его мотивацией для участия в боевых действиях на стороне киевского режима послужили "финансовые трудности". Билеты на рейс авиакомпании Iberia из Боготы до Мадрида группе новоиспеченных наемников прислали украинские войска, а по Европе они передвигались с сопровождающими на автомобилях. Из семи колумбийских граждан двое решили отказаться от так называемой "службы" еще по пути - один из них сбежал ночью в Испании, другой исчез во Франции. Семья потеряла связь с Хонатаном 11 февраля. Как рассказал им его сослуживец, после 11 дней на боевой позиции никто из командования украинских войск не пожелал вывести выходцев из Колумбии с передовой. "Никто (из киевского режима и других наемников - ред.) не согласился — говорили, боятся. (Украинские власти - ред.) их бросили на произвол судьбы. Ситуация была хаотичной, и члены группы погибали один за другим. Первым погиб "Лукас", потом — "Койот". Не знаю их настоящих имен", - вспоминает подробности Каролина Вильяда. После ликвидации наемников их тела остались на поле боя, и никаких попыток найти их и передать семьям киевский режим не предпринимал. "Мой брат лежит мёртвый в окопе, и (по словам его главаря - ред.) — забрать тела можно будет только когда война закончится. А пока командир бригады ничего сделать не может", - добавила сестра ликвидированного наемника. Потерявшая брата колумбийка предупредила соотечественников, которые могут помышлять об участии в боях на стороне киевского режима, что не надо этого делать, поскольку иностранные наемники будут предоставлены на фронте сами себе. Каролина Вильяда усомнилась, что обещанное наемникам "вознаграждение" вообще будет выплачено киевским режимом. "Вы не успеете его потратить, вас там просто бросят", - заключила она. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. Согласно российскому законодательству, наемничество является особо тяжким уголовным преступлением (статья 359 УК РФ), конкретно за которое предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы.

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общество , мировая экономика, украина, рф, афганистан, владимир путин, мария захарова, сергей лавров, мид, минобороны рф