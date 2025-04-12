https://1prime.ru/20250412/ukraina-856619185.html
Эксперт раскрыл, зачем на самом деле Западу нужны миротворцы на Украине
Эксперт раскрыл, зачем на самом деле Западу нужны миротворцы на Украине - 12.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, зачем на самом деле Западу нужны миротворцы на Украине
Запад искажает само понятие "миротворцы", когда говорит о возможном вводе военного контингента на территорию Украины. Об этом заявил в интервью агентству РИА... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T08:29+0300
2025-04-12T08:29+0300
2025-04-12T08:29+0300
политика
украина
запад
оон
лондон
миротворцы
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – ПРАЙМ. Запад искажает само понятие "миротворцы", когда говорит о возможном вводе военного контингента на территорию Украины. Об этом заявил в интервью агентству РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Ранее издание Telegraph, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщило о планах Великобритании разместить военный контингент на Украине сроком до пяти лет. Один из рассматриваемых вариантов предполагает участие в миссии безопасности, возглавляемой Британией и Францией, а также поддержку в защите воздушного и морского пространства Украины. В свою очередь, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что подобные обсуждения со стороны Лондона и Парижа фактически являются подготовкой к иностранной интервенции."Запад исказил в информационном пространстве и сознании людей само понимание термина миротворческих сил. Под флагом миротворцев прикрываются далеко идущие планы по введению оккупационных войск и расчленению Украины путем освоения ее территорий, которые нужно контролировать и защищать", - считает Горбачев. Он также подчеркнул, что размещение миротворческого контингента возможно лишь на основании решения ООН и при согласии всех сторон конфликта. Однако, по его словам, в данном случае под "миротворцами" Запад подразумевает регулярные войсковые подразделения, оснащённые штатным, в том числе тяжёлым, вооружением, и речь идёт не только о зоне боевых действий, но и о других регионах Украины. По мнению Горбачёва, Великобритания и Франция в первую очередь заинтересованы во введении своих сил в такие города, как Львов, Киев и Одесса, находящиеся далеко от линии соприкосновения.
https://1prime.ru/20250411/pvo-856615165.html
украина
запад
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запад, оон, лондон, миротворцы
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, ООН, ЛОНДОН, миротворцы
Эксперт раскрыл, зачем на самом деле Западу нужны миротворцы на Украине
Горбачев: Запад с помощью миротворцев хочет "расчленить" украинские территории
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – ПРАЙМ. Запад искажает само понятие "миротворцы", когда говорит о возможном вводе военного контингента на территорию Украины. Об этом заявил в интервью агентству РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
Ранее издание Telegraph
, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщило о планах Великобритании разместить военный контингент на Украине сроком до пяти лет. Один из рассматриваемых вариантов предполагает участие в миссии безопасности, возглавляемой Британией и Францией, а также поддержку в защите воздушного и морского пространства Украины. В свою очередь, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что подобные обсуждения со стороны Лондона и Парижа фактически являются подготовкой к иностранной интервенции.
"Запад исказил в информационном пространстве и сознании людей само понимание термина миротворческих сил. Под флагом миротворцев прикрываются далеко идущие планы по введению оккупационных войск и расчленению Украины путем освоения ее территорий, которые нужно контролировать и защищать", - считает Горбачев.
Он также подчеркнул, что размещение миротворческого контингента возможно лишь на основании решения ООН и при согласии всех сторон конфликта. Однако, по его словам, в данном случае под "миротворцами" Запад подразумевает регулярные войсковые подразделения, оснащённые штатным, в том числе тяжёлым, вооружением, и речь идёт не только о зоне боевых действий, но и о других регионах Украины. По мнению Горбачёва, Великобритания и Франция в первую очередь заинтересованы во введении своих сил в такие города, как Львов, Киев и Одесса, находящиеся далеко от линии соприкосновения.
Украина работает над производством аналога комплекса ПВО Patriot