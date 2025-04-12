https://1prime.ru/20250412/ukraina-856619185.html

Эксперт раскрыл, зачем на самом деле Западу нужны миротворцы на Украине

Эксперт раскрыл, зачем на самом деле Западу нужны миротворцы на Украине - 12.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, зачем на самом деле Западу нужны миротворцы на Украине

Запад искажает само понятие "миротворцы", когда говорит о возможном вводе военного контингента на территорию Украины. Об этом заявил в интервью агентству РИА... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T08:29+0300

2025-04-12T08:29+0300

2025-04-12T08:29+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – ПРАЙМ. Запад искажает само понятие "миротворцы", когда говорит о возможном вводе военного контингента на территорию Украины. Об этом заявил в интервью агентству РИА Новости директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Ранее издание Telegraph, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщило о планах Великобритании разместить военный контингент на Украине сроком до пяти лет. Один из рассматриваемых вариантов предполагает участие в миссии безопасности, возглавляемой Британией и Францией, а также поддержку в защите воздушного и морского пространства Украины. В свою очередь, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что подобные обсуждения со стороны Лондона и Парижа фактически являются подготовкой к иностранной интервенции."Запад исказил в информационном пространстве и сознании людей само понимание термина миротворческих сил. Под флагом миротворцев прикрываются далеко идущие планы по введению оккупационных войск и расчленению Украины путем освоения ее территорий, которые нужно контролировать и защищать", - считает Горбачев. Он также подчеркнул, что размещение миротворческого контингента возможно лишь на основании решения ООН и при согласии всех сторон конфликта. Однако, по его словам, в данном случае под "миротворцами" Запад подразумевает регулярные войсковые подразделения, оснащённые штатным, в том числе тяжёлым, вооружением, и речь идёт не только о зоне боевых действий, но и о других регионах Украины. По мнению Горбачёва, Великобритания и Франция в первую очередь заинтересованы во введении своих сил в такие города, как Львов, Киев и Одесса, находящиеся далеко от линии соприкосновения.

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украина, запад, оон, лондон, миротворцы