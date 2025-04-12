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В МИД раскрыли причины нарушений Киевом моратория на удары по энергетике - 12.04.2025, ПРАЙМ
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В МИД раскрыли причины нарушений Киевом моратория на удары по энергетике
В МИД раскрыли причины нарушений Киевом моратория на удары по энергетике - 12.04.2025, ПРАЙМ
В МИД раскрыли причины нарушений Киевом моратория на удары по энергетике
Украина продолжает наносить удары по российским объектам энергетики или из-за отсутствия приказа со стороны киевского режима их прекратить, или из-за... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T08:47+0300
2025-04-12T09:27+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Украина продолжает наносить удары по российским объектам энергетики или из-за отсутствия приказа со стороны киевского режима их прекратить, или из-за невыполнения приказа украинскими военными, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. "Это может происходить по двум причинам. Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется. И то, и другое вызывает крайнее беспокойство", - сказал он.Дипломат добавил, что если Киев действительно не отдавал приказ о прекращении ударов, то подобную выходку можно считать "осознанным саботажем договоренностей". Если же речь идет о нарушении приказа, то это может означать, что киевские власти уже не в состоянии контролировать армию ВСУ."Россия, в свою очередь, соблюдает мораторий и фиксирует все случаи его нарушения со стороны Киева", - добавил Полищук.Кроме того, дипломат отметил, что все зафиксированные нарушения со стороны киевского режима будут переданы США как соавтору инициативы о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетики. Эти данные станут очередным доказательством недоговороспособности Киева, считает Полищук.18 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем разговора являлся украинский конфликт и его урегулирование. В ходе беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, которое поддержал Путин. Позднее Владимир Зеленский также заявил, что Украина готова поддержать предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.Несмотря на мораторий, российская энергоинфраструктура продолжает подвергаться ударам со стороны киевского режима.
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Политика, РФ, МИД, Владимир Путин, СНГ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп
08:47 12.04.2025 (обновлено: 09:27 12.04.2025)
 
В МИД раскрыли причины нарушений Киевом моратория на удары по энергетике

Полищук: в Киеве могли не отдавать приказ прекратить удары по российской энергетике

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Украина продолжает наносить удары по российским объектам энергетики или из-за отсутствия приказа со стороны киевского режима их прекратить, или из-за невыполнения приказа украинскими военными, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Это может происходить по двум причинам. Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется. И то, и другое вызывает крайнее беспокойство", - сказал он.
Дипломат добавил, что если Киев действительно не отдавал приказ о прекращении ударов, то подобную выходку можно считать "осознанным саботажем договоренностей". Если же речь идет о нарушении приказа, то это может означать, что киевские власти уже не в состоянии контролировать армию ВСУ.
"Россия, в свою очередь, соблюдает мораторий и фиксирует все случаи его нарушения со стороны Киева", - добавил Полищук.
Кроме того, дипломат отметил, что все зафиксированные нарушения со стороны киевского режима будут переданы США как соавтору инициативы о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетики. Эти данные станут очередным доказательством недоговороспособности Киева, считает Полищук.
18 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем разговора являлся украинский конфликт и его урегулирование. В ходе беседы американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, которое поддержал Путин. Позднее Владимир Зеленский также заявил, что Украина готова поддержать предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на мораторий, российская энергоинфраструктура продолжает подвергаться ударам со стороны киевского режима.
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ПолитикаРФМИДВладимир ПутинСНГУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд Трамп
 
 
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