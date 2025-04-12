https://1prime.ru/20250412/valyuta-856599857.html

Аналитик назвал необычный ориентир для рубля на середину апреля

Аналитик назвал необычный ориентир для рубля на середину апреля - 12.04.2025, ПРАЙМ

Аналитик назвал необычный ориентир для рубля на середину апреля

Ключевым фактором для рубля стала эскалация торговой войны между США и Китаем, вызванная введением администрацией Дональда Трампа беспрецедентно высоких тарифов | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T04:04+0300

2025-04-12T04:04+0300

2025-04-12T04:04+0300

рынки

сша

китай

владислав антонов

дональд трамп

эльвира набиуллина

bitriver

госдума

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/51/841325158_0:134:2959:1798_1920x0_80_0_0_a091c4a5e3c97754b423413db35a7266.jpg

МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Ключевым фактором для рубля стала эскалация торговой войны между США и Китаем, вызванная введением администрацией Дональда Трампа беспрецедентно высоких тарифов на китайские товары. Курс доллара на следующей недели во многом определит геополитика, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Нефтяной рынок на протяжении недели демонстрировал высокую волатильность, преимущественно с понижательным трендом. Традиционная корреляция между российской валютой и нефтяными ценами была менее выраженной, чем обычно.Важным фактором стабильности рубля выступает осторожная политика Банка России. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на пленарном заседании Госдумы, что регулятор будет подходить к снижению ставки аккуратно и намерен убедиться в устойчивости процесса замедления инфляции."В целом прошедшая неделя продемонстрировала устойчивость российской валюты в условиях значительной внешней нестабильности. Несмотря на обвал нефтяных котировок и обострение торговой войны между ключевыми экономиками мира, рубль оставался в контролируемом диапазоне", - говорит аналитик.Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву и его предстоящая встреча с Владимиром Путиным также демонстрируют налаживание прямого диалога между Россией и США. По итогам встречи на рынках может наблюдаться повышенная волатильность. Направление акций и рубля будет зависеть от тона итогового заявления сторон, а также от того, удастся ли достигнуть значимых договоренностей, которые могут повлиять на геополитическую обстановку и экономическую стабильность, считает Антонов.Техническая картина указывает на сохранение восходящего бокового тренда в паре доллар/рубль с границами 85,65–89,45 руб. При этом повторный рост котировок выше 89 рублей может стать сигналом к возвращению к уровню 92,40 руб. В условиях продолжения падения нефтяных цен ниже $60 и потенциального срыва российско-американских переговоров нельзя исключать роста доллара до 100-105 рублей.На период с 14 по 18 апреля ожидается, что доллар будет торговаться в диапазоне 86,40–92,40 рублей, евро — 93–96 рублей, юань — 11,40–12,30 рубля, заключил аналитик.

https://1prime.ru/20250320/moshenniki-855958221.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, сша, китай, владислав антонов, дональд трамп, эльвира набиуллина, bitriver, госдума, банк россии