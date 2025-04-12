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ВКС уничтожили замаскированную технику ВСУ в Курской области

ВКС уничтожили замаскированную технику ВСУ в Курской области - 12.04.2025, ПРАЙМ

ВКС уничтожили замаскированную технику ВСУ в Курской области

Ударная группа армейской авиации ВКС РФ уничтожила бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области,... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T05:16+0300

2025-04-12T05:16+0300

2025-04-12T05:16+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Ударная группа армейской авиации ВКС РФ уничтожила бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52м "Аллигатор", ударного вертолёта Ми-28нм "Ночной охотник" и многоцелевого вертолёта Ми-8 уничтожили бронированную технику ВСУ замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что после удара экипажи осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Более 86% от занятой ВСУ площади в Курской области освобождено, заявил 12 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.

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