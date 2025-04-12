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Власти Аргентины снимут ограничения на покупку-продажу долларов
Власти Аргентины снимут ограничения на покупку-продажу долларов - 12.04.2025, ПРАЙМ
Власти Аргентины снимут ограничения на покупку-продажу долларов
Власти Аргентины с понедельника снимут действовавшие несколько лет ограничения на покупку-продажу долларов для граждан, сообщил журналистам аргентинский министр | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T01:12+0300
2025-04-12T01:12+0300
2025-04-12T01:12+0300
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - ПРАЙМ. Власти Аргентины с понедельника снимут действовавшие несколько лет ограничения на покупку-продажу долларов для граждан, сообщил журналистам аргентинский министр экономики Луис Капуто.
Ранее граждане Аргентины могли купить по официальному курсу не более 200 долларов в месяц. И такая возможность была не у всех. Для проведения подобной операции нужно было соответствовать ряду требований. Необходимую им валюту граждане покупали на черном рынке по более высокому курсу. Президент Аргентины Хавьер Милей заявлял, что снятие ограничений на покупку долларов станет шагом на пути к долларизации экономики страны.
"Начиная с понедельника, мы снимаем обменные ограничения (на покупку-продажу долларов для граждан - ред.)", - сказал Капуто.
После вступления в должность президента Милей планировал резко снизить расходы госсектора, провести налоговые реформы и масштабную приватизацию, снять значительную часть ограничений на внешнюю торговлю, существенно облегчив импорт, перевести страну на доллары, "обнулить" участие государства в проектах по строительству инфраструктуры, так как в бюджете на это нет средств.
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мировая экономика, аргентина, буэнос-айрес
Экономика, Мировая экономика, АРГЕНТИНА, БУЭНОС-АЙРЕС
Власти Аргентины снимут ограничения на покупку-продажу долларов
Власти Аргентины снимут ограничения на покупку-продажу долларов для граждан
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 апр - ПРАЙМ. Власти Аргентины с понедельника снимут действовавшие несколько лет ограничения на покупку-продажу долларов для граждан, сообщил журналистам аргентинский министр экономики Луис Капуто.
Ранее граждане Аргентины могли купить по официальному курсу не более 200 долларов в месяц. И такая возможность была не у всех. Для проведения подобной операции нужно было соответствовать ряду требований. Необходимую им валюту граждане покупали на черном рынке по более высокому курсу. Президент Аргентины Хавьер Милей заявлял, что снятие ограничений на покупку долларов станет шагом на пути к долларизации экономики страны.
"Начиная с понедельника, мы снимаем обменные ограничения (на покупку-продажу долларов для граждан - ред.)", - сказал Капуто.
После вступления в должность президента Милей планировал резко снизить расходы госсектора, провести налоговые реформы и масштабную приватизацию, снять значительную часть ограничений на внешнюю торговлю, существенно облегчив импорт, перевести страну на доллары, "обнулить" участие государства в проектах по строительству инфраструктуры, так как в бюджете на это нет средств.