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В Раде рассказали, почему ВСУ отказываются от западных GPS-снарядов

В Раде рассказали, почему ВСУ отказываются от западных GPS-снарядов - 12.04.2025, ПРАЙМ

В Раде рассказали, почему ВСУ отказываются от западных GPS-снарядов

Уукраинские военные отказываются от использования некоторых западных вооружений, в частности, GPS-снарядов Excalibur, из-за противодействия российских средств... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T22:33+0300

2025-04-12T22:33+0300

2025-04-12T22:33+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Уукраинские военные отказываются от использования некоторых западных вооружений, в частности, GPS-снарядов Excalibur, из-за противодействия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил в председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, отдельные виды зарубежного оружия, поступающего на вооружение ВСУ, оказываются неспособными эффективно выполнять свои задачи и в результате "отправляются на полку". Он подчеркнул, что передача таких вооружений, не адаптированных к условиям современного боя, влечет за собой лишь непроизводительную трату времени и ресурсов."Я могу привести пример Excalibur - это артснаряд с GPS-наведением, который стоит десятки тысяч долларов, и является неэффективным в условиях работы РЭБ. Сначала они были эффективны, потом россияне научились противодействовать - мы это передали партнерам", - рассказал Чернев в эфире телеканала "Мы - Украина". Чернев заверил, что украинские партнеры либо работают над модернизацией вооружений для повышения устойчивости к воздействию РЭБ, либо прекращают поставки неэффективных образцов.Ранее немецкие СМИ сообщали о выявленных существенных недостатках в ряде образцов крупной военной техники, поставляемой ФРГ на Украину. Согласно публикации, недостатки влияют на общую эффективность использования техники в боевых условиях.Россия считает поставки вооружений Украине препятствием для урегулирования конфликта и прямым вовлечением стран НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам.

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украина, германия, всу, нато