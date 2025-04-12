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Зеленский начал активно готовиться к выборам, заявили в Раде

Зеленский начал активно готовиться к выборам, заявили в Раде - 12.04.2025, ПРАЙМ

Зеленский начал активно готовиться к выборам, заявили в Раде

Владимир Зеленский, несмотря на свои публичные заявления, начал активно готовиться к выборам, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T21:42+0300

2025-04-12T21:42+0300

2025-04-12T21:42+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, несмотря на свои публичные заявления, начал активно готовиться к выборам, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, по его словам экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отвечает за интеллектуальную составляющую предвыборной кампании. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. "Зеленский во всю готовится к выборам, несмотря на публичную ложь о том, что их не будет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале, который ведется от имени Дубинского. По его словам, экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на которого возложена ответственность за интеллектуальную составляющую предвыборной кампании, вместе с министром цифровой трансформации Михаилом Фёдоровым должны создать избирательную технологию, адаптированную к текущим условиям. Дубинский утверждает, что для реализации кампании привлечены политтехнологи Дмитрий Царенко и Виктор Березенко. Они, по словам депутата, известны продвижением идеи разделения Украины на "три части, что может стать основой" предвыборной риторики Зеленского. Агентство Reuters со ссылкой на спикера украинского парламента Руслана Стефанчука11 апреля сообщило о начале подготовки к будущим выборам на Украине, однако процесс пока находится на ранней стадии. Агентство указывало, что еще не было принято решение о последовательности проведения местных, парламентских и президентских выборов, для проведения который украинским властям нужно принять новый закон с указанием сроков и правил их проведения.

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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп