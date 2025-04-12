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Названы самые высокие зарплаты в авиаотрасли - 12.04.2025, ПРАЙМ
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Названы самые высокие зарплаты в авиаотрасли
Названы самые высокие зарплаты в авиаотрасли - 12.04.2025, ПРАЙМ
Названы самые высокие зарплаты в авиаотрасли
Заработные платы от 350 тысяч рублей в месяц в авиационной отрасли предлагают ведущему инженеру-программисту С++, ведущему менеджеру по продажам и директору по... | 12.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-12T02:52+0300
2025-04-12T02:52+0300
бизнес
промышленность
москва
московская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Заработные платы от 350 тысяч рублей в месяц в авиационной отрасли предлагают ведущему инженеру-программисту С++, ведущему менеджеру по продажам и директору по качеству, свидетельствуют данные сервиса Headhunter, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Исследование компании было приурочено к Международному дню полета человека в космос - Дню космонавтики в России, которые отмечаются ежегодно 12 апреля. Анализировались зарплатные предложения по вакансиям в авиаотрасли, опубликованным сервисом. "Самые высокие зарплатные предложения (в авиационной отрасли - ред.) сегодня наблюдаются у ведущего инженера-программиста С++ - от 350 тысяч рублей за месяц на руки, ведущего менеджера по продажам - от 350 тысяч рублей за месяц на руки, директора по качеству - от 350 тысяч рублей за месяц до вычета налогов", - говорится в данных. Согласно сервису, на высокий доход в сфере могут претендовать также соискатели должности консультанта отдела бизнес-анализа (от 260 тысяч рублей в месяц), а также ведущего менеджера по продажам логистических услуг (200-450 тысяч рублей в месяц). Спрос на специалистов в авиации в первом квартале этого года остался примерно на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточняется в данных. Наибольшее количество вакансий размещается на работу в Москве (18%), Московской области (9%), Санкт-Петербурге (8%), а также Татарстане (5%) и Башкортостане (4%). "За три месяца этого года в российской авиационной отрасли больше всего искали токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков – на них пришлось 3,3 тысячи вакансий или каждое десятое предложение. 8% вакансий было опубликовано для поиска слесарей, 7% - для разнорабочих. Закрывают топ-4 инженеры-конструкторы и инженеры проектировщики – на них пришлось 4% всех предложений", - отмечается в статистике.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, промышленность, москва, московская область, санкт-петербург
Бизнес, Промышленность, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
02:52 12.04.2025
 
Названы самые высокие зарплаты в авиаотрасли

Headhunter: специалисты в авиационной отрасли получают от 350 тысяч рублей в месяц

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Заработные платы от 350 тысяч рублей в месяц в авиационной отрасли предлагают ведущему инженеру-программисту С++, ведущему менеджеру по продажам и директору по качеству, свидетельствуют данные сервиса Headhunter, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование компании было приурочено к Международному дню полета человека в космос - Дню космонавтики в России, которые отмечаются ежегодно 12 апреля. Анализировались зарплатные предложения по вакансиям в авиаотрасли, опубликованным сервисом.
"Самые высокие зарплатные предложения (в авиационной отрасли - ред.) сегодня наблюдаются у ведущего инженера-программиста С++ - от 350 тысяч рублей за месяц на руки, ведущего менеджера по продажам - от 350 тысяч рублей за месяц на руки, директора по качеству - от 350 тысяч рублей за месяц до вычета налогов", - говорится в данных.
Согласно сервису, на высокий доход в сфере могут претендовать также соискатели должности консультанта отдела бизнес-анализа (от 260 тысяч рублей в месяц), а также ведущего менеджера по продажам логистических услуг (200-450 тысяч рублей в месяц).
Спрос на специалистов в авиации в первом квартале этого года остался примерно на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточняется в данных. Наибольшее количество вакансий размещается на работу в Москве (18%), Московской области (9%), Санкт-Петербурге (8%), а также Татарстане (5%) и Башкортостане (4%).
"За три месяца этого года в российской авиационной отрасли больше всего искали токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков – на них пришлось 3,3 тысячи вакансий или каждое десятое предложение. 8% вакансий было опубликовано для поиска слесарей, 7% - для разнорабочих. Закрывают топ-4 инженеры-конструкторы и инженеры проектировщики – на них пришлось 4% всех предложений", - отмечается в статистике.
 
БизнесПромышленностьМОСКВАМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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