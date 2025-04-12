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Названы самые высокие зарплаты в авиаотрасли

Названы самые высокие зарплаты в авиаотрасли - 12.04.2025, ПРАЙМ

Названы самые высокие зарплаты в авиаотрасли

Заработные платы от 350 тысяч рублей в месяц в авиационной отрасли предлагают ведущему инженеру-программисту С++, ведущему менеджеру по продажам и директору по... | 12.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-12T02:52+0300

2025-04-12T02:52+0300

2025-04-12T02:52+0300

бизнес

промышленность

москва

московская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Заработные платы от 350 тысяч рублей в месяц в авиационной отрасли предлагают ведущему инженеру-программисту С++, ведущему менеджеру по продажам и директору по качеству, свидетельствуют данные сервиса Headhunter, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Исследование компании было приурочено к Международному дню полета человека в космос - Дню космонавтики в России, которые отмечаются ежегодно 12 апреля. Анализировались зарплатные предложения по вакансиям в авиаотрасли, опубликованным сервисом. "Самые высокие зарплатные предложения (в авиационной отрасли - ред.) сегодня наблюдаются у ведущего инженера-программиста С++ - от 350 тысяч рублей за месяц на руки, ведущего менеджера по продажам - от 350 тысяч рублей за месяц на руки, директора по качеству - от 350 тысяч рублей за месяц до вычета налогов", - говорится в данных. Согласно сервису, на высокий доход в сфере могут претендовать также соискатели должности консультанта отдела бизнес-анализа (от 260 тысяч рублей в месяц), а также ведущего менеджера по продажам логистических услуг (200-450 тысяч рублей в месяц). Спрос на специалистов в авиации в первом квартале этого года остался примерно на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточняется в данных. Наибольшее количество вакансий размещается на работу в Москве (18%), Московской области (9%), Санкт-Петербурге (8%), а также Татарстане (5%) и Башкортостане (4%). "За три месяца этого года в российской авиационной отрасли больше всего искали токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков – на них пришлось 3,3 тысячи вакансий или каждое десятое предложение. 8% вакансий было опубликовано для поиска слесарей, 7% - для разнорабочих. Закрывают топ-4 инженеры-конструкторы и инженеры проектировщики – на них пришлось 4% всех предложений", - отмечается в статистике.

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