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Эксперт назвал условие для возвращения Apple на российский рынок - 13.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал условие для возвращения Apple на российский рынок
Эксперт назвал условие для возвращения Apple на российский рынок - 13.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал условие для возвращения Apple на российский рынок
Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами в случае падения... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T11:28+0300
2025-04-13T11:28+0300
бизнес
россия
сша
китай
москва
дональд трамп
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами в случае падения рентабельности, рассказал РИА Новости основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов. "В случае падения рентабельности компания может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами, например Бразилию или Мексику", - сказал он. По его словам, в ближайшей перспективе рост цен наиболее вероятен к моменту выхода iPhone 17 осенью 2025 года, а до этого будут распродаваться старые запасы. Он добавил, что, по данным финансовой отчетности Apple, объем продаж в США составляет порядка 18-20% от общего оборота iPhone. На остальные рынки, включая Европу и Россию, пошлины США напрямую не повлияют, отметил Козлов. Однако, если Apple решит унифицировать цены или компенсировать потери, рост может затронуть и другие страны. "Следует ожидать активных переговоров и обсуждения до формирования итогового значения пошлин, однако президент США Дональд Трамп уже заявил, что не станет делать послаблений на ввозимые товары отечественных технологических гигантов, как это было в первый президентский срок", - прокомментировал он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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бизнес, россия, сша, китай, москва, дональд трамп, apple
Бизнес, РОССИЯ, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп, Apple
11:28 13.04.2025
 
Эксперт назвал условие для возвращения Apple на российский рынок

The12 Capital: Apple может вернуться на российский рынок в случае падения рентабельности

© РИА Новости . Лариса СаенкоApple
Apple - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Лариса Саенко
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами в случае падения рентабельности, рассказал РИА Новости основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов.
"В случае падения рентабельности компания может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами, например Бразилию или Мексику", - сказал он.
По его словам, в ближайшей перспективе рост цен наиболее вероятен к моменту выхода iPhone 17 осенью 2025 года, а до этого будут распродаваться старые запасы.
Он добавил, что, по данным финансовой отчетности Apple, объем продаж в США составляет порядка 18-20% от общего оборота iPhone. На остальные рынки, включая Европу и Россию, пошлины США напрямую не повлияют, отметил Козлов. Однако, если Apple решит унифицировать цены или компенсировать потери, рост может затронуть и другие страны.
"Следует ожидать активных переговоров и обсуждения до формирования итогового значения пошлин, однако президент США Дональд Трамп уже заявил, что не станет делать послаблений на ввозимые товары отечественных технологических гигантов, как это было в первый президентский срок", - прокомментировал он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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БизнесРОССИЯСШАКИТАЙМОСКВАДональд ТрампApple
 
 
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