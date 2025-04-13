https://1prime.ru/20250413/apple-856633676.html

Эксперт назвал условие для возвращения Apple на российский рынок

Эксперт назвал условие для возвращения Apple на российский рынок - 13.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал условие для возвращения Apple на российский рынок

Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами в случае падения... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T11:28+0300

2025-04-13T11:28+0300

2025-04-13T11:28+0300

бизнес

россия

сша

китай

москва

дональд трамп

apple

https://cdnn.1prime.ru/img/82670/77/826707774_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_82fc2bb39eb344db93265ddbf2ee4ad5.jpg

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Apple может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами в случае падения рентабельности, рассказал РИА Новости основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов. "В случае падения рентабельности компания может рассмотреть возвращение на российский рынок и развитие параллельного импорта через третьи страны с меньшими ввозными пошлинами, например Бразилию или Мексику", - сказал он. По его словам, в ближайшей перспективе рост цен наиболее вероятен к моменту выхода iPhone 17 осенью 2025 года, а до этого будут распродаваться старые запасы. Он добавил, что, по данным финансовой отчетности Apple, объем продаж в США составляет порядка 18-20% от общего оборота iPhone. На остальные рынки, включая Европу и Россию, пошлины США напрямую не повлияют, отметил Козлов. Однако, если Apple решит унифицировать цены или компенсировать потери, рост может затронуть и другие страны. "Следует ожидать активных переговоров и обсуждения до формирования итогового значения пошлин, однако президент США Дональд Трамп уже заявил, что не станет делать послаблений на ввозимые товары отечественных технологических гигантов, как это было в первый президентский срок", - прокомментировал он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://1prime.ru/20250412/apple-856620831.html

сша

китай

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сша, китай, москва, дональд трамп, apple