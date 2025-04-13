https://1prime.ru/20250413/britanija-856630074.html

В Британии могут начать расследование в отношении министра железных дорог

В Британии могут начать расследование в отношении министра железных дорог - 13.04.2025, ПРАЙМ

В Британии могут начать расследование в отношении министра железных дорог

Правоохранительные органы Великобритании могут начать расследование в отношении министра железнодорожного транспорта страны Питера Хенди за использование... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T01:29+0300

2025-04-13T01:29+0300

2025-04-13T01:29+0300

бизнес

общество

москва

великобритания

лондон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856630074.jpg?1744496988

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Великобритании могут начать расследование в отношении министра железнодорожного транспорта страны Питера Хенди за использование мобильного телефона за рулем, сообщает британская газета Times со ссылкой на представителя министра. "В прошлом месяце (министр железных дорог - ред.) Питер Хенди пользовался телефоном во время вождения. Он полностью извинился за эту ошибку и связался с полицией", - приводит издание слова представителя министра. Согласно Times, министр железных дорог Питер Хенди проводил экскурсию по Лондону на двухэтажном автобусе, когда один из пассажиров заметил, что он пользуется телефоном за рулем. Несмотря на извинения Хенди, пассажир обратился в полицию, но правоохранительные органы сначала заявили о нехватке доказательств для дальнейшего расследования. После этого министр сам подтвердил полиции факт правонарушения. "Вполне вероятно, (это - ред.) приведет к тому, что он столкнется с уголовным наказанием и возможной проверкой министерских стандартов", - добавляет издание. Как указывает издание, использование мобильного телефона за рулем влечет за собой запись шести штрафных очков в водительскую историю (для лишения водительских прав требуется получение 12 очков за три года), а также штраф в размере 200 фунтов стерлингов (около 21,7 тысячи рублей). Отмечается, что в ряде случаев результатом может стать запрет на вождение и более крупный штраф вплоть до 2,5 тысячи фунтов стерлингов (около 272 тысяч рублей). По данным газеты, Хенди, скорее всего, не грозит запрет на вождение, так как у него мало штрафных очков.

москва

великобритания

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, великобритания, лондон