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СМИ: Британия может привлечь ВМС к сопровождению доставки угля

СМИ: Британия может привлечь ВМС к сопровождению доставки угля - 13.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Британия может привлечь ВМС к сопровождению доставки угля

Власти Великобритании могут привлечь ВМС страны к сопровождению доставки угля для доменных печей сталелитейной компании British Steel, сообщает газета Times со... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T05:12+0300

2025-04-13T05:12+0300

2025-04-13T05:12+0300

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Власти Великобритании могут привлечь ВМС страны к сопровождению доставки угля для доменных печей сталелитейной компании British Steel, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник. "Министры могут отправить ВМС для сопровождения доставки топлива к доменным печам Скантропа", - пишет издание. Источник заявил газете, что такая мера рассматривается с тем, чтобы суда, доставляющие уголь в Великобританию, не были перехвачены или перенаправлены. Газета подчеркивает, что без новых поставок топлива печи могут остановиться, и перезапустить их будет практически невозможно. В минобороны Великобритании заявил изданию, что решение о задействовании ВМС пока не принято. Ранее британский парламент одобрил срочный законопроект, нацеленный на продолжение работы крупнейшего завода сталелитейной компании British Steel в Великобритании, которому грозит закрытие на фоне финансовых затруднений. Текст законопроекта наделил министра по делам бизнеса и торговли полномочиями заставить сталелитейные компании страны принять ряд мер для продолжения работы мощностей предприятий, если власти посчитают, что это отвечает общественным интересам. Это позволит правительству использовать государственные средства, чтобы поддержать работу двух доменных печей предприятия British Steel. В марте British Steel, принадлежащая с 2020 года китайской Jingye, объявила о начале консультаций по поводу прекращения работы двух доменных печей и сокращения мощностей на заводе в Сканторпе. В компании заявили, что несмотря на инвестиции Jingye в размере более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов для поддержания производства, ежедневные убытки предприятия достигают около 700 тысяч фунтов. Компания указала, что финансовая неустойчивость производства вызвана сложными рыночными условиями, тарифами и экологическими издержками из-за производства высокоуглеродной стали. Компания обратилась за поддержкой к властям для финансирования замены печей на электрические дуговые, однако после многомесячных переговоров стороны не пришли к соглашению. Во вторник издание Financial Times сообщило, что британское правительство рассматривает возможность национализировать принадлежащую китайской Jingye Group сталелитейную компанию British Steel. По данным газеты, проект по замене печей оценивается в 2 миллиарда фунтов, из которых власти согласились взять на себя 500 миллионов фунтов, что в два раза меньше требований владельца. При этом компания испытывает нехватку сырья, которое необходимо для поддержания работы доменных печей в городе Сканторп. Возобновление их работы в случае приостановки производства было бы сложным.

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бизнес, мировая экономика, великобритания, москва, british steel, financial times, jingye group