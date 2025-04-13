https://1prime.ru/20250413/dacha-856633061.html

Загородные участки в России подорожали на 2%

Загородные участки в России подорожали на 2% - 13.04.2025, ПРАЙМ

Загородные участки в России подорожали на 2%

марте медианная стоимость земельных участков в России увеличилась на 2%. В преддверии дачного сезона средняя цена сотки земли, предназначенной для... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T10:49+0300

2025-04-13T10:49+0300

2025-04-13T10:49+0300

экономика

россия

недвижимость

яндекс недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/76483/10/764831065_0:50:1500:894_1920x0_80_0_0_0c51a31e4272553c0b05c1db4c3d5122.jpg

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. В марте медианная стоимость земельных участков в России увеличилась на 2%. В преддверии дачного сезона средняя цена сотки земли, предназначенной для индивидуального строительства, садоводства и фермерства, составила 145 000 рублей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные "Яндекс Недвижимости".Согласно статистике, самые бюджетные участки предлагались в Псковской области (16 000 рублей за сотку, рост на 2%), Новгородской (25 000 рублей, снижение на 3,5%), Курганской (также 25 000 рублей, но с годовым ростом на 4,1%), Смоленской (31 000 рублей, +3% за месяц) и Орловской (34 000 рублей, +0,3% за год).Как сообщает "Российская газета", наиболее дорогая земля (выше 400 000 рублей за сотку) была зафиксирована в Дагестане (987 000 рублей, снижение на 1%), Краснодарском крае (606 000 рублей, -2,1%), Ставропольском крае (518 000 рублей, +1,4%) и Кабардино-Балкарии (415 000 рублей, +6,2%). Высокую стоимость в этих регионах объясняют тем, что участки часто располагаются в границах курортных городов и региональных столиц, где активно развивается частная застройка.В столичных регионах также зафиксирован рост цен: в Москве и области сотка земли подорожала на 2,4%, достигнув 289 000 рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 1,4%, до 270 000 рублей.При этом, отмечает издание, объём предложений на рынке земельных участков в среднем по стране вырос на 4,3% по сравнению с февралем.Коммерческий директор сервиса "Яндекс Недвижимость" Евгений Белокуров отметил, что интерес россиян к загородной жизни устойчиво растёт на протяжении нескольких лет. По его словам, это влияет как на увеличение числа предложений, так и на повышение цен."В целом по стране этот рынок традиционно активизируется весной перед началом дачного сезона. Однако в некоторых регионах интерес к покупке участков стабильно высокий в течение всего года. В первую очередь это южные и туристические регионы, а также столичные регионы и регионы мегаполисов. Эти локации обладают высоким туристическим потенциалом или развитой инфраструктурой, поэтому покупка участков здесь всегда интересна как для инвесторов, так и для покупателей, которые в будущем планируют построить дом для собственного проживания", - добавил эксперт.

https://1prime.ru/20250412/avto-856620080.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, яндекс недвижимость