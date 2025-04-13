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Загородные участки в России подорожали на 2% - 13.04.2025, ПРАЙМ
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Загородные участки в России подорожали на 2%
Загородные участки в России подорожали на 2% - 13.04.2025, ПРАЙМ
Загородные участки в России подорожали на 2%
марте медианная стоимость земельных участков в России увеличилась на 2%. В преддверии дачного сезона средняя цена сотки земли, предназначенной для... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T10:49+0300
2025-04-13T10:49+0300
экономика
россия
недвижимость
яндекс недвижимость
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. В марте медианная стоимость земельных участков в России увеличилась на 2%. В преддверии дачного сезона средняя цена сотки земли, предназначенной для индивидуального строительства, садоводства и фермерства, составила 145 000 рублей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные "Яндекс Недвижимости".Согласно статистике, самые бюджетные участки предлагались в Псковской области (16 000 рублей за сотку, рост на 2%), Новгородской (25 000 рублей, снижение на 3,5%), Курганской (также 25 000 рублей, но с годовым ростом на 4,1%), Смоленской (31 000 рублей, +3% за месяц) и Орловской (34 000 рублей, +0,3% за год).Как сообщает "Российская газета", наиболее дорогая земля (выше 400 000 рублей за сотку) была зафиксирована в Дагестане (987 000 рублей, снижение на 1%), Краснодарском крае (606 000 рублей, -2,1%), Ставропольском крае (518 000 рублей, +1,4%) и Кабардино-Балкарии (415 000 рублей, +6,2%). Высокую стоимость в этих регионах объясняют тем, что участки часто располагаются в границах курортных городов и региональных столиц, где активно развивается частная застройка.В столичных регионах также зафиксирован рост цен: в Москве и области сотка земли подорожала на 2,4%, достигнув 289 000 рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 1,4%, до 270 000 рублей.При этом, отмечает издание, объём предложений на рынке земельных участков в среднем по стране вырос на 4,3% по сравнению с февралем.Коммерческий директор сервиса "Яндекс Недвижимость" Евгений Белокуров отметил, что интерес россиян к загородной жизни устойчиво растёт на протяжении нескольких лет. По его словам, это влияет как на увеличение числа предложений, так и на повышение цен."В целом по стране этот рынок традиционно активизируется весной перед началом дачного сезона. Однако в некоторых регионах интерес к покупке участков стабильно высокий в течение всего года. В первую очередь это южные и туристические регионы, а также столичные регионы и регионы мегаполисов. Эти локации обладают высоким туристическим потенциалом или развитой инфраструктурой, поэтому покупка участков здесь всегда интересна как для инвесторов, так и для покупателей, которые в будущем планируют построить дом для собственного проживания", - добавил эксперт.
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россия, недвижимость, яндекс недвижимость
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, Яндекс Недвижимость
10:49 13.04.2025
 
Загородные участки в России подорожали на 2%

"РГ": самые дешевые загородные участки можно купить в Псковской области

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкКоттеджный поселок
Коттеджный поселок - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. В марте медианная стоимость земельных участков в России увеличилась на 2%. В преддверии дачного сезона средняя цена сотки земли, предназначенной для индивидуального строительства, садоводства и фермерства, составила 145 000 рублей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные "Яндекс Недвижимости".
Согласно статистике, самые бюджетные участки предлагались в Псковской области (16 000 рублей за сотку, рост на 2%), Новгородской (25 000 рублей, снижение на 3,5%), Курганской (также 25 000 рублей, но с годовым ростом на 4,1%), Смоленской (31 000 рублей, +3% за месяц) и Орловской (34 000 рублей, +0,3% за год).
Как сообщает "Российская газета", наиболее дорогая земля (выше 400 000 рублей за сотку) была зафиксирована в Дагестане (987 000 рублей, снижение на 1%), Краснодарском крае (606 000 рублей, -2,1%), Ставропольском крае (518 000 рублей, +1,4%) и Кабардино-Балкарии (415 000 рублей, +6,2%). Высокую стоимость в этих регионах объясняют тем, что участки часто располагаются в границах курортных городов и региональных столиц, где активно развивается частная застройка.
В столичных регионах также зафиксирован рост цен: в Москве и области сотка земли подорожала на 2,4%, достигнув 289 000 рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 1,4%, до 270 000 рублей.
При этом, отмечает издание, объём предложений на рынке земельных участков в среднем по стране вырос на 4,3% по сравнению с февралем.
Коммерческий директор сервиса "Яндекс Недвижимость" Евгений Белокуров отметил, что интерес россиян к загородной жизни устойчиво растёт на протяжении нескольких лет. По его словам, это влияет как на увеличение числа предложений, так и на повышение цен.
"В целом по стране этот рынок традиционно активизируется весной перед началом дачного сезона. Однако в некоторых регионах интерес к покупке участков стабильно высокий в течение всего года. В первую очередь это южные и туристические регионы, а также столичные регионы и регионы мегаполисов. Эти локации обладают высоким туристическим потенциалом или развитой инфраструктурой, поэтому покупка участков здесь всегда интересна как для инвесторов, так и для покупателей, которые в будущем планируют построить дом для собственного проживания", - добавил эксперт.
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