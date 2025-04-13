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Аналитик научила, как прожить месяц почти без денег

Аналитик научила, как прожить месяц почти без денег - 13.04.2025, ПРАЙМ

Аналитик научила, как прожить месяц почти без денег

Финансовый детокс — практика строгого контроля за тратами, цель которой — сокращение расходов на ненужные вещи. Это помогает переосмыслить финансовые привычки и | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T03:03+0300

2025-04-13T03:03+0300

2025-04-13T03:03+0300

финансы

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Финансовый детокс — практика строгого контроля за тратами, цель которой — сокращение расходов на ненужные вещи. Это помогает переосмыслить финансовые привычки и увеличить сбережения. Как провести такой детокс с пользой для души, тела и кошелька, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.“Подобная практика стала наиболее востребована в последние нескольких лет из-за всеобщего удорожания с одной стороны, и призывов покупать все больше и больше — с другой. В период роста цен люди склонны искать способы экономии и более эффективного управления финансами”, — рассуждает она. Сокращения потребления требует и забота об экологии. Так, в 2024 году россияне избавились от 50 миллионов тонн коммунальных отходов, а на переработку отправили лишь 13%.“Можно начинать с коротких периодов - например, недели или месяца. Составляйте планы покупок, чтобы сократить спонтанные расходы. Отказаться от лишних трат на неделю, месяц или даже год будет особенно полезно для шопоголиков. Сначала бывает тяжело, но со временем затягивает. Кто-то прекращает покупать новые вещи - одежду, косметику, еду на вынос, а затем делится впечатлениями в соцсетях”, - советует Бочкина.Существуют и долгосрочные стратегии — low/underconsumption core и normal consumption core — в переводе "недостаточное" и "нормальное" потребление. Чтобы их придерживаться, используйте вещи до полного износа и не накапливайте их, старайтесь питаться дома и готовить самостоятельно, минимизируйте затратные развлечения. Не забывайте о подписках и услугах, которые вы не используете — их отмена может значительно снизить ежемесячные расходы.Как и в диетологии, в финансах термин "детокс" означает интенсивный, но временный отказ от лишнего. Запланируйте траты на ближайшие 2-3 месяца до выхода из финансового детокса. Так вы сможете избежать импульсивных решений и сохранить осознанный подход к потреблению, заключила аналитик.

https://1prime.ru/20250327/dolg-856155984.html

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финансы, банки.ру, финансовая грамотность, расходы