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"Тревожный сигнал". В Госдуме оценили идею Келлога разделить Украину - 13.04.2025, ПРАЙМ
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"Тревожный сигнал". В Госдуме оценили идею Келлога разделить Украину
"Тревожный сигнал". В Госдуме оценили идею Келлога разделить Украину - 13.04.2025, ПРАЙМ
"Тревожный сигнал". В Госдуме оценили идею Келлога разделить Украину
Идея спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о разделении Украины на зоны контроля является тревожным сигналом Владимиру Зеленскому. Такое... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T14:21+0300
2025-04-13T14:21+0300
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – ПРАЙМ. Идея спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о разделении Украины на зоны контроля является тревожным сигналом Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Ранее Кит Келлог предложил разделить Украину на несколько зон контроля по аналогии с послевоенным Берлином, но без участия наземных сил США. Согласно его плану, западные регионы могли бы быть под контролем британских и французских войск в качестве "силы перестраховки", а между ними и российскими войсками расположились бы украинские силы и буферная зона. Келлог также предложил создать 30-километровую демилитаризованную зону вдоль линии фронта.Шеремет считает, что этот план – тревожный сигнал для Зеленского и указание на отношение США к Украине. Он также заявил, что западные страны стремятся вернуть долги, разделив контроль над украинскими ресурсами. "Украину ее бывшие партнеры сегодня пытаются разорвать как старое лоскутное одеяло", - добавил депутат. Служба внешней разведки РФ ранее сообщала о планах Запада по развертыванию в Украине "миротворческого контингента" численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны, что, по мнению СВР, станет фактической оккупацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта, и говорить об этом в отношении Украины преждевременно.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине, так как это создаст "факты на земле" и помешает мирному регулированию. МИД РФ также называл планы некоторых стран ЕС по отправке "миротворцев" на Украину провокационным шагом, направленным на поддержание иллюзий у властей в Киеве.
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россия, украина, запад, кит келлог, владимир зеленский, дональд трамп, ес
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС
14:21 13.04.2025
 
"Тревожный сигнал". В Госдуме оценили идею Келлога разделить Украину

Депутат Шеремет назвал идею Келлога разделить Украину на зоны контроля тревожным сигналом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – ПРАЙМ. Идея спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о разделении Украины на зоны контроля является тревожным сигналом Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее Кит Келлог предложил разделить Украину на несколько зон контроля по аналогии с послевоенным Берлином, но без участия наземных сил США. Согласно его плану, западные регионы могли бы быть под контролем британских и французских войск в качестве "силы перестраховки", а между ними и российскими войсками расположились бы украинские силы и буферная зона. Келлог также предложил создать 30-километровую демилитаризованную зону вдоль линии фронта.
Шеремет считает, что этот план – тревожный сигнал для Зеленского и указание на отношение США к Украине. Он также заявил, что западные страны стремятся вернуть долги, разделив контроль над украинскими ресурсами.
"Украину ее бывшие партнеры сегодня пытаются разорвать как старое лоскутное одеяло", - добавил депутат.
Служба внешней разведки РФ ранее сообщала о планах Запада по развертыванию в Украине "миротворческого контингента" численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны, что, по мнению СВР, станет фактической оккупацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта, и говорить об этом в отношении Украины преждевременно.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине, так как это создаст "факты на земле" и помешает мирному регулированию. МИД РФ также называл планы некоторых стран ЕС по отправке "миротворцев" на Украину провокационным шагом, направленным на поддержание иллюзий у властей в Киеве.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАЗАПАДКит КеллогВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕС
 
 
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