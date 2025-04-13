https://1prime.ru/20250413/ekspert-856631323.html

Эксперт оценил перспективы покупки золота

Эксперт оценил перспективы покупки золота - 13.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы покупки золота

Покупка золота в условиях максимальных исторических цен на этот драгметалл не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T05:30+0300

2025-04-13T05:30+0300

2025-04-13T05:30+0300

бизнес

финансы

москва

виталий манжос

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Покупка золота в условиях максимальных исторических цен на этот драгметалл не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний сроки, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос. Стоимость золота в пятницу обновила исторический рекорд и превысила 3 250 долларов за тройскую унцию. "Сегодня биржевые цены на золото высоки как никогда. Покупка металла по максимальной исторической цене не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. В такой ситуации соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы", - предостерег эксперт. Текущая безрисковая доходность некоторых выпусков российских облигаций федерального займа (ОФЗ) превышает 20% годовых, привел пример Манжос, отметив, что сопоставимый рост рублевой стоимости золота на годовом горизонте не гарантирован. "История показывает, что периоды ажиотажного спроса на ключевой драгметалл сменяются длительной потерей интереса к нему. Не стоит забывать, что текущая биржевая стоимость золота более чем в два раза превышает среднюю мировую себестоимость его добычи", - сказал он. На Московской бирже представлены несколько инструментов, позволяющих получить доход от изменения стоимости золота. Можно совершать сделки непосредственно с этим металлом, а также с производными инструментами на него. Наиболее удобны торгуемые биржевые фонды (БПИФ или ETF) на золото, а также фьючерсы на этот металл. "Покупка золота в физическом, обезличенном виде или в форме производных инструментов на текущем высоком уровне имеет смысл лишь в целях диверсификации инвестиционного портфеля. В таком случае разумно выделить на это не более 10-15%. В случае сильного спада цены на золото до явно привлекательного уровня эта доля может быть увеличена на 5-10%", - заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, москва, виталий манжос, "бкс мир инвестиций"