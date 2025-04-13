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Эксперт оценил перспективы покупки золота - 13.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил перспективы покупки золота
Эксперт оценил перспективы покупки золота - 13.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы покупки золота
Покупка золота в условиях максимальных исторических цен на этот драгметалл не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T05:30+0300
2025-04-13T05:30+0300
бизнес
финансы
москва
виталий манжос
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856631323.jpg?1744511450
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Покупка золота в условиях максимальных исторических цен на этот драгметалл не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний сроки, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос. Стоимость золота в пятницу обновила исторический рекорд и превысила 3 250 долларов за тройскую унцию. "Сегодня биржевые цены на золото высоки как никогда. Покупка металла по максимальной исторической цене не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. В такой ситуации соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы", - предостерег эксперт. Текущая безрисковая доходность некоторых выпусков российских облигаций федерального займа (ОФЗ) превышает 20% годовых, привел пример Манжос, отметив, что сопоставимый рост рублевой стоимости золота на годовом горизонте не гарантирован. "История показывает, что периоды ажиотажного спроса на ключевой драгметалл сменяются длительной потерей интереса к нему. Не стоит забывать, что текущая биржевая стоимость золота более чем в два раза превышает среднюю мировую себестоимость его добычи", - сказал он. На Московской бирже представлены несколько инструментов, позволяющих получить доход от изменения стоимости золота. Можно совершать сделки непосредственно с этим металлом, а также с производными инструментами на него. Наиболее удобны торгуемые биржевые фонды (БПИФ или ETF) на золото, а также фьючерсы на этот металл. "Покупка золота в физическом, обезличенном виде или в форме производных инструментов на текущем высоком уровне имеет смысл лишь в целях диверсификации инвестиционного портфеля. В таком случае разумно выделить на это не более 10-15%. В случае сильного спада цены на золото до явно привлекательного уровня эта доля может быть увеличена на 5-10%", - заключил эксперт.
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бизнес, финансы, москва, виталий манжос, "бкс мир инвестиций"
Бизнес, Финансы, МОСКВА, Виталий Манжос, "БКС Мир инвестиций"
05:30 13.04.2025
 
Эксперт оценил перспективы покупки золота

Эксперт Манжос: покупка золота не выглядит самым привлекательным способом вложения средств

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Покупка золота в условиях максимальных исторических цен на этот драгметалл не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний сроки, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос.
Стоимость золота в пятницу обновила исторический рекорд и превысила 3 250 долларов за тройскую унцию.
"Сегодня биржевые цены на золото высоки как никогда. Покупка металла по максимальной исторической цене не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. В такой ситуации соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы", - предостерег эксперт.
Текущая безрисковая доходность некоторых выпусков российских облигаций федерального займа (ОФЗ) превышает 20% годовых, привел пример Манжос, отметив, что сопоставимый рост рублевой стоимости золота на годовом горизонте не гарантирован.
"История показывает, что периоды ажиотажного спроса на ключевой драгметалл сменяются длительной потерей интереса к нему. Не стоит забывать, что текущая биржевая стоимость золота более чем в два раза превышает среднюю мировую себестоимость его добычи", - сказал он.
На Московской бирже представлены несколько инструментов, позволяющих получить доход от изменения стоимости золота. Можно совершать сделки непосредственно с этим металлом, а также с производными инструментами на него. Наиболее удобны торгуемые биржевые фонды (БПИФ или ETF) на золото, а также фьючерсы на этот металл.
"Покупка золота в физическом, обезличенном виде или в форме производных инструментов на текущем высоком уровне имеет смысл лишь в целях диверсификации инвестиционного портфеля. В таком случае разумно выделить на это не более 10-15%. В случае сильного спада цены на золото до явно привлекательного уровня эта доля может быть увеличена на 5-10%", - заключил эксперт.
 
БизнесФинансыМОСКВАВиталий Манжос"БКС Мир инвестиций"
 
 
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