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В Эквадоре начались выборы президента
В Эквадоре начались выборы президента - 13.04.2025, ПРАЙМ
В Эквадоре начались выборы президента
Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в Эквадоре. | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T15:20+0300
2025-04-13T15:20+0300
2025-04-13T15:20+0300
общество
эквадор
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КИТО, 13 апр - ПРАЙМ. Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в Эквадоре. Во втором, финальном, туре встретятся действующий глава государства Даниэль Нобоа и кандидат от левых сил Луиса Гонсалес. Для победы будет важен каждый голос, ведь в первом туре разница между соперниками составила всего 17 тысяч голосов в пользу Нобоа. Голосование на выборах в Эквадоре является обязательным. За неявку положен штраф в 47 долларов. Избирательные участки будут открыты до 17 вечера (01.00 мск). Ожидается, что результаты будут известны поздно вечером в воскресенье. Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.
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общество , эквадор, голосование, выборы
Общество , ЭКВАДОР, голосование, Выборы
В Эквадоре начались выборы президента
В Эквадоре открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах
КИТО, 13 апр - ПРАЙМ. Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в Эквадоре.
Во втором, финальном, туре встретятся действующий глава государства Даниэль Нобоа и кандидат от левых сил Луиса Гонсалес.
Для победы будет важен каждый голос, ведь в первом туре разница между соперниками составила всего 17 тысяч голосов в пользу Нобоа.
Голосование на выборах в Эквадоре является обязательным. За неявку положен штраф в 47 долларов. Избирательные участки будут открыты до 17 вечера (01.00 мск). Ожидается, что результаты будут известны поздно вечером в воскресенье.
Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.
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