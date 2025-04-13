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Эквадорцы выберут президента

Эквадорцы выберут президента - 13.04.2025, ПРАЙМ

Эквадорцы выберут президента

Эквадорцы в воскресенье выберут президента, во втором туре встретятся действующий глава государства Даниэль Нобоа и кандидат от левых сил Луиса Гонсалес. | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T00:35+0300

2025-04-13T00:35+0300

2025-04-13T00:35+0300

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КИТО, 13 апр - ПРАЙМ. Эквадорцы в воскресенье выберут президента, во втором туре встретятся действующий глава государства Даниэль Нобоа и кандидат от левых сил Луиса Гонсалес. Для победы будет важен каждый голос, ведь в первом туре разница между соперниками составила всего 17 тысяч голосов в пользу Нобоа. Однако Гонсалес перед вторым туром удалось заручиться поддержкой ряда левых партий, в том числе Pachakutik ("Пачакутик"), которая является политическим крылом Конфедерации коренных народов Эквадора - самой большой организации индейцев страны. В первом туре Pachakutik набрала 5,25% голосов. Воскресные выборы станут третьими за последние четыре года, хотя мандат главы государства составляет те же четыре года. Предыдущий президент Гильермо Лассо, обвинив парламентариев в торможении его реформ, распустил законодательный орган, но и сам обязан был через полгода подать в отставку, чтобы провести внеочередные выборы. То есть на посту он находился всего лишь два с половиной года. В силу своей слабой поддержки у населения он не стал претендовать на переизбрание, а в октябре 2023 года во втором туре досрочные выборы выиграл бывший депутат Нобоа, став самым молодым лидером в истории Эквадора. На момент избрания ему было 35 лет. Выборы президента пройдут на фоне тяжелейшего кризиса в сфере безопасности. Эквадор из страны с одним из самых низких уровней преступности 10 лет назад в 2024 году превратился в самую опасную страну Латинской Америки по числу убийств. Январь 2025 года стал самым жестоким месяцем за последние 10 лет: было совершено 750 убийств. По данным расследования InSight Crime - организации, которая изучает и анализирует безопасность в Латинской Америке, - в Эквадоре многие главари мафии и их основные помощники находятся в тюрьмах, откуда они управляют внутренними сетями и координируют деятельность за пределами пенитенциарных учреждений. Они поддерживают обширные коррупционные сети, которые пустили свои корни не только в правоохранительных органах и судебной системе, но также в госуправлении и частном секторе. По данным этой организации, крупные международные наркоторговцы, в первую очередь из Европы и Мексики, используют Эквадор для перевозки запрещенных веществ. При этом операции зачастую напрямую координируются с тюремной мафией, что создает новую угрозу безопасности страны. Нобоа для борьбы с преступностью и наркотрафиком намерен продолжать введенный им план "Феникс", предусматривающий присутствие на улицах военных, строительство мегатюрем для особо опасных преступников и усиление пенитенциарной системы. Его основной соперник Гонсалес, которая в случае победы станет первой женщиной на посту президента Эквадора, хочет сосредоточиться на профилактике насилия. Она предлагает восстановить государственный контроль над системой социальной реабилитации заключенных, создать общественные центры детоксикации, реабилитации и социальной реинтеграции. Также она обещает нанять 20 тысяч новых правоохранителей, оснастить полицию дополнительными машинами и техникой, а также создать спецподразделения по борьбе с преступностью в ключевых и самых опасных городах. Голосование на выборах в Эквадоре является обязательным. За неявку положен штраф в 47 долларов. Избирательные участки будут открыты с 7 утра (15.00 мск) и до 17 вечера (01.00 мск). Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.

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общество , мировая экономика, эквадор, латинская америка, европа