https://1prime.ru/20250413/energetika-856632238.html

В МИД продумают варианты энергоснабжения Приднестровья

В МИД продумают варианты энергоснабжения Приднестровья - 13.04.2025, ПРАЙМ

В МИД продумают варианты энергоснабжения Приднестровья

Россия делает все возможное для нахождения долговременных, устойчивых вариантов энергоснабжения Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости директор второго... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T08:44+0300

2025-04-13T08:44+0300

2025-04-13T08:44+0300

энергетика

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приднестровье

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Россия делает все возможное для нахождения долговременных, устойчивых вариантов энергоснабжения Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Ранее стало известно, что "Молдовагаз" может перестать быть обязательным поставщиком газа в Приднестровье. Отвечая на просьбу прокомментировать развитие ситуации, дипломат указал, что "нас не может не беспокоить судьба Приднестровья, где проживает около 220 тысяч российских граждан". "Кризис с поставками газа в этот регион, который начался в начале года, был спровоцирован действиями Киева и Кишинева. Украина с 1 января прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Молдавия отказывается признавать задолженность перед ПАО "Газпром"", - напомнил он. В результате, продолжил Полищук, Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы.Полищук отметил, что на данный момент российские профильные ведомства сумели оперативно разработать схемы поставок газа и снять остроту ситуации. На данный момент Россия занята поиском устойчивых и жизнеспособных вариантов для энергоснабжения Приднестровья, заключил он, добавив, что Россия рассчитывает на конструктивный подход не только со своей стороны, но и со стороны всех участников процесса.

https://1prime.ru/20250413/elektroenergiya-856632080.html

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россия, приднестровье, снг, молдовагаз, мид