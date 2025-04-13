https://1prime.ru/20250413/energetika-856632238.html
В МИД продумают варианты энергоснабжения Приднестровья
В МИД продумают варианты энергоснабжения Приднестровья - 13.04.2025, ПРАЙМ
В МИД продумают варианты энергоснабжения Приднестровья
Россия делает все возможное для нахождения долговременных, устойчивых вариантов энергоснабжения Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости директор второго... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T08:44+0300
2025-04-13T08:44+0300
2025-04-13T08:44+0300
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Россия делает все возможное для нахождения долговременных, устойчивых вариантов энергоснабжения Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Ранее стало известно, что "Молдовагаз" может перестать быть обязательным поставщиком газа в Приднестровье. Отвечая на просьбу прокомментировать развитие ситуации, дипломат указал, что "нас не может не беспокоить судьба Приднестровья, где проживает около 220 тысяч российских граждан". "Кризис с поставками газа в этот регион, который начался в начале года, был спровоцирован действиями Киева и Кишинева. Украина с 1 января прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Молдавия отказывается признавать задолженность перед ПАО "Газпром"", - напомнил он. В результате, продолжил Полищук, Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы.Полищук отметил, что на данный момент российские профильные ведомства сумели оперативно разработать схемы поставок газа и снять остроту ситуации. На данный момент Россия занята поиском устойчивых и жизнеспособных вариантов для энергоснабжения Приднестровья, заключил он, добавив, что Россия рассчитывает на конструктивный подход не только со своей стороны, но и со стороны всех участников процесса.
https://1prime.ru/20250413/elektroenergiya-856632080.html
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россия, приднестровье, снг, молдовагаз, мид
Энергетика, РОССИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, СНГ, Молдовагаз, МИД
В МИД продумают варианты энергоснабжения Приднестровья
Полищук: Россия ищет долговременные варианты энергоснабжения Приднестровья
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Россия делает все возможное для нахождения долговременных, устойчивых вариантов энергоснабжения Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Ранее стало известно, что "Молдовагаз" может перестать быть обязательным поставщиком газа в Приднестровье.
Отвечая на просьбу прокомментировать развитие ситуации, дипломат указал, что "нас не может не беспокоить судьба Приднестровья, где проживает около 220 тысяч российских граждан".
"Кризис с поставками газа в этот регион, который начался в начале года, был спровоцирован действиями Киева и Кишинева. Украина с 1 января прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Молдавия отказывается признавать задолженность перед ПАО "Газпром"", - напомнил он. В результате, продолжил Полищук, Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы.
Полищук отметил, что на данный момент российские профильные ведомства сумели оперативно разработать схемы поставок газа и снять остроту ситуации. На данный момент Россия занята поиском устойчивых и жизнеспособных вариантов для энергоснабжения Приднестровья, заключил он, добавив, что Россия рассчитывает на конструктивный подход не только со своей стороны, но и со стороны всех участников процесса.
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