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В ФНС рассказали о сроках подачи деклараций по НДФЛ

В ФНС рассказали о сроках подачи деклараций по НДФЛ - 13.04.2025, ПРАЙМ

В ФНС рассказали о сроках подачи деклараций по НДФЛ

Остается чуть больше двух недель на подачу деклараций по НДФЛ: налогоплательщики в РФ должны отчитаться о полученных за прошлый год доходах до 30 апреля,... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T03:15+0300

2025-04-13T03:15+0300

2025-04-13T03:15+0300

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Остается чуть больше двух недель на подачу деклараций по НДФЛ: налогоплательщики в РФ должны отчитаться о полученных за прошлый год доходах до 30 апреля, рассказала РИА Новости замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук. "С первого января 2025 стартовала декларационная кампания 2025 года, а это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2024 году доходах не позднее 30 апреля 2025 года. Исчисленный в налоговой декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 2025 года", - сказала Бондарчук. Подавать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо при продаже недвижимости, если она находилась меньше трех лет в собственности налогового резидента РФ и меньше пяти лет – в собственности нерезидента. Также подача декларации обязательна при получении дорогих подарков не от близких родственников, при выигрыше в лотерею, сдаче имущества в аренду, а также при получении доходов от зарубежных источников. Бондарчук рекомендовала для подачи деклараций и уплаты налогов пользоваться специальным сервисом "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте ФНС. "Этот сервис – самый надежный для уплаты налогов в бюджет", - подчеркнула она.

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