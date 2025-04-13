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Генинспектор бундесвера назвал цель Германии к 2029 году

Генинспектор бундесвера назвал цель Германии к 2029 году - 13.04.2025, ПРАЙМ

Генинспектор бундесвера назвал цель Германии к 2029 году

Вооруженные силы Германии должны быть полностью готовыми к участию в потенциальном конфликте к 2029 году, считает генеральный инспектор бундесвера Карстен... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T05:30+0300

2025-04-13T05:30+0300

2025-04-13T05:30+0300

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Германии должны быть полностью готовыми к участию в потенциальном конфликте к 2029 году, считает генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер. "2029 (год - ред.) - наша цель, к этому времени мы должны быть в состоянии полной боеготовности", - заявил Бройер в интервью немецкой газете Welt. Комментируя причины выбора данного срока, военный сослался на угрозу якобы возможного нападения России на какую-либо из стран НАТО в 2029 году. По словам Бройера, Германия готова обучить дополнительно около 100 тысяч солдат в качестве резервистов к концу 2020-х годов. Необходимую общую численность немецких войск генинспектор оценил в 460 тысяч человек, из которых действующие войска должны быть представлены 200 тысячами человек. Ранее лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, заявил, что новое правительство Германии будет развивать воинский призыв по шведской модели, служба в армии будет оставаться добровольной. Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года. С этого момента призыв в ряды вооруженных сил в мирное время не осуществляется. В начале марта депутат бундестага от партии Христианско-социальный союз (ХСС) Флориан Хан призвал вернуть воинскую повинность до конца 2025 года в связи с обострением внешнеполитической ситуации. Министр обороны страны Борис Писториус заявил о нехватке казарм для возвращения всеобщей воинской повинности в кратчайшие сроки и необходимости сначала собрать данные о призывниках. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

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общество , мировая экономика, германия, москва, фрг, фридрих мерц, владимир путин, такер карлсон, нато, хдс/хсс