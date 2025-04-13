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В Гидрометцентре рассказали, когда можно будет менять зимнюю резину
В Гидрометцентре рассказали, когда можно будет менять зимнюю резину - 13.04.2025, ПРАЙМ
В Гидрометцентре рассказали, когда можно будет менять зимнюю резину
Определенного срока для "автомобильной" весны нет, она наступает при необходимых погодных условиях, в центре европейской России менять зимнюю резину на летнюю... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T03:45+0300
2025-04-13T03:45+0300
2025-04-13T03:45+0300
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Определенного срока для "автомобильной" весны нет, она наступает при необходимых погодных условиях, в центре европейской России менять зимнюю резину на летнюю можно на следующей неделе с приходом потепления, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Менять резину уже можно будет на следующей неделе. Кто-то говорил, что автомобильная весна наступает примерно в конце марта. Я такого не слышал. Вот сейчас можно, для это будут условия", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что менять зимнюю резину автомобиля на летнюю следует, если в течение хотя бы пяти дней ночные температуры не опускались ниже плюс 5-7 градусов.
Ранее Вильфанд сообщил, что майское тепло после снежной погоды придет в центр европейской России на следующей неделе, к среде температура поднимется до 20 градусов.
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В Гидрометцентре рассказали, когда можно будет менять зимнюю резину
Вильфанд: "автомобильная" весна наступает при необходимых погодных условиях
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Определенного срока для "автомобильной" весны нет, она наступает при необходимых погодных условиях, в центре европейской России менять зимнюю резину на летнюю можно на следующей неделе с приходом потепления, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Менять резину уже можно будет на следующей неделе. Кто-то говорил, что автомобильная весна наступает примерно в конце марта. Я такого не слышал. Вот сейчас можно, для это будут условия", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что менять зимнюю резину автомобиля на летнюю следует, если в течение хотя бы пяти дней ночные температуры не опускались ниже плюс 5-7 градусов.
Ранее Вильфанд сообщил, что майское тепло после снежной погоды придет в центр европейской России на следующей неделе, к среде температура поднимется до 20 градусов.