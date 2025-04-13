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В Госдуме рассказали о новом инструменте защиты от спама - 13.04.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали о новом инструменте защиты от спама
В Госдуме рассказали о новом инструменте защиты от спама - 13.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о новом инструменте защиты от спама
У граждан РФ скоро появится инструмент, который защитит от спама - они смогут отказаться от получения массовых вызовов через приложение или сайт оператора... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T03:03+0300
2025-04-13T03:03+0300
технологии
общество
россия
рф
владимир путин
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. У граждан РФ скоро появится инструмент, который защитит от спама - они смогут отказаться от получения массовых вызовов через приложение или сайт оператора связи, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. Согласно подписанному ранее президентом России Владимиром Путиным закону о борьбе с телефонным и кибермошенничеством, массовые вызовы теперь будут осуществляться только по договору с оператором связи, абонентам которого звонят. Заключать такие договоры должны будут сами компании, которые намерены совершать обзвоны. "У граждан скоро появится инструмент, который, наконец, защитит от надоевшего спама... Организации, осуществляющие массовые звонки абонентам мобильной сети, обязаны будут предоставить своему оператору связи информацию о своих контактных данных и целях звонка. Эти данные будут автоматически передаваться между операторами связи, и на устройстве абонента будет отображаться маркировка звонка, позволяющая различать легитимные и нежелательные вызовы. Что особенно важно для граждан — теперь у каждого будет возможность отказаться от получения массовых вызовов. Сделать это можно будет через личный кабинет на сайте своего оператора связи или в мобильном приложении. То есть, управление этим процессом станет максимально простым и доступным", - сказал он РИА Новости. Немкин отметил, что это решение должно существенно снизить количество нежелательных звонков и повысить комфорт пользователей в цифровом пространстве. По словам депутата, отказываться от массовых рассылок можно будет уже с августа, а массовые обзвоны в РФ нельзя будет проводить без согласия абонента с сентября текущего года. "По смыслу закона, осуществление массовых вызовов с 1 сентября будет возможно только при наличии однозначного согласия абонента на получение массовых вызовов. В случае, если в договоре такого согласия нет, массовый вызов считается незаконным и может блокироваться", - пояснил депутат. Депутат добавил, что на тот случай, если спам-звонки продолжатся даже после запрета, также предусмотрен инструмент борьбы с нарушителями. "После вступления в силу новых норм на портале "Госуслуги" появится сервис, через который можно будет пожаловаться на спам. Любой абонент сможет подать жалобу оператору подвижной радиотелефонной связи на нарушение требований, установленных настоящей статьей, а оператор связи обязан рассмотреть такую жалобу в порядке, установленном правилами оказания услуг связи", - отметил Немкин.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, общество , россия, рф, владимир путин
Технологии, Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
03:03 13.04.2025
 
В Госдуме рассказали о новом инструменте защиты от спама

Депутат Немкин: россияне смогут отказаться от массовых вызовов через приложение

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. У граждан РФ скоро появится инструмент, который защитит от спама - они смогут отказаться от получения массовых вызовов через приложение или сайт оператора связи, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
Согласно подписанному ранее президентом России Владимиром Путиным закону о борьбе с телефонным и кибермошенничеством, массовые вызовы теперь будут осуществляться только по договору с оператором связи, абонентам которого звонят. Заключать такие договоры должны будут сами компании, которые намерены совершать обзвоны.
"У граждан скоро появится инструмент, который, наконец, защитит от надоевшего спама... Организации, осуществляющие массовые звонки абонентам мобильной сети, обязаны будут предоставить своему оператору связи информацию о своих контактных данных и целях звонка. Эти данные будут автоматически передаваться между операторами связи, и на устройстве абонента будет отображаться маркировка звонка, позволяющая различать легитимные и нежелательные вызовы. Что особенно важно для граждан — теперь у каждого будет возможность отказаться от получения массовых вызовов. Сделать это можно будет через личный кабинет на сайте своего оператора связи или в мобильном приложении. То есть, управление этим процессом станет максимально простым и доступным", - сказал он РИА Новости.
Немкин отметил, что это решение должно существенно снизить количество нежелательных звонков и повысить комфорт пользователей в цифровом пространстве.
По словам депутата, отказываться от массовых рассылок можно будет уже с августа, а массовые обзвоны в РФ нельзя будет проводить без согласия абонента с сентября текущего года.
"По смыслу закона, осуществление массовых вызовов с 1 сентября будет возможно только при наличии однозначного согласия абонента на получение массовых вызовов. В случае, если в договоре такого согласия нет, массовый вызов считается незаконным и может блокироваться", - пояснил депутат.
Депутат добавил, что на тот случай, если спам-звонки продолжатся даже после запрета, также предусмотрен инструмент борьбы с нарушителями.
"После вступления в силу новых норм на портале "Госуслуги" появится сервис, через который можно будет пожаловаться на спам. Любой абонент сможет подать жалобу оператору подвижной радиотелефонной связи на нарушение требований, установленных настоящей статьей, а оператор связи обязан рассмотреть такую жалобу в порядке, установленном правилами оказания услуг связи", - отметил Немкин.
 
ТехнологииОбществоРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
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