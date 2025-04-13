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В Индонезии отметили позитивный имидж России в стране - 13.04.2025, ПРАЙМ
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В Индонезии отметили позитивный имидж России в стране
В Индонезии отметили позитивный имидж России в стране - 13.04.2025, ПРАЙМ
В Индонезии отметили позитивный имидж России в стране
Имидж России в Индонезии остается позитивным, несмотря на нападки западных СМИ, рассказала РИА Новости Наташа Тадеа Кисса, замглавы индонезийского молодежного... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T15:47+0300
2025-04-13T15:47+0300
политика
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ДЖАКАРТА, 13 апр – ПРАЙМ. Имидж России в Индонезии остается позитивным, несмотря на нападки западных СМИ, рассказала РИА Новости Наташа Тадеа Кисса, замглавы индонезийского молодежного сообщества Zeekend. "Русские люди по-настоящему радушные, по-настоящему щедрые. Это так здорово - учиться у них, изучать их язык. О России действительно существуют загадочные стереотипы. Некоторые люди боятся России - это потому, что западные СМИ распространяют негативную дезинформацию о России в Индонезии. Но это неверный подход. Россия - гостеприимная страна, и в ней столько любви. Мы верим этому", - сказала Наташа. В воскресенье в Джакарте началась работа культурно-просветительского проекта "Слово о русском сердце", призванного укрепить имидж России в Индонезии. Открытие прошло на площадке Русского дома в Джакарте. "Мы надеемся, что эта инициатива подарит незабываемый опыт как нашим друзьям из Индонезии, так и нашим соотечественникам", - отметил директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов. Гостям из Индонезии было предложено попробовать освоить русский язык через настольную игру "Потолкуем?", знакомящую участников с культурным кодом России.
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технологии, россия, индонезия, джакарта
Политика, Технологии, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта
15:47 13.04.2025
 
В Индонезии отметили позитивный имидж России в стране

Замглавы Zeekend: имидж России в Индонезии остается позитивным несмотря на нападки Запада

© РИА Новости . Ирина НехорошкинаГород Джокьякарта, Индонезия
Город Джокьякарта, Индонезия - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Ирина Нехорошкина
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ДЖАКАРТА, 13 апр – ПРАЙМ. Имидж России в Индонезии остается позитивным, несмотря на нападки западных СМИ, рассказала РИА Новости Наташа Тадеа Кисса, замглавы индонезийского молодежного сообщества Zeekend.
"Русские люди по-настоящему радушные, по-настоящему щедрые. Это так здорово - учиться у них, изучать их язык. О России действительно существуют загадочные стереотипы. Некоторые люди боятся России - это потому, что западные СМИ распространяют негативную дезинформацию о России в Индонезии. Но это неверный подход. Россия - гостеприимная страна, и в ней столько любви. Мы верим этому", - сказала Наташа.
В воскресенье в Джакарте началась работа культурно-просветительского проекта "Слово о русском сердце", призванного укрепить имидж России в Индонезии. Открытие прошло на площадке Русского дома в Джакарте.
"Мы надеемся, что эта инициатива подарит незабываемый опыт как нашим друзьям из Индонезии, так и нашим соотечественникам", - отметил директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов.
Гостям из Индонезии было предложено попробовать освоить русский язык через настольную игру "Потолкуем?", знакомящую участников с культурным кодом России.
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ПолитикаТехнологииРОССИЯИНДОНЕЗИЯДжакарта
 
 
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