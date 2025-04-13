https://1prime.ru/20250413/indoneziya-856636356.html

В Индонезии отметили позитивный имидж России в стране

В Индонезии отметили позитивный имидж России в стране - 13.04.2025, ПРАЙМ

В Индонезии отметили позитивный имидж России в стране

Имидж России в Индонезии остается позитивным, несмотря на нападки западных СМИ, рассказала РИА Новости Наташа Тадеа Кисса, замглавы индонезийского молодежного... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T15:47+0300

2025-04-13T15:47+0300

2025-04-13T15:47+0300

политика

технологии

россия

индонезия

джакарта

https://cdnn.1prime.ru/img/76024/37/760243751_0:75:1400:863_1920x0_80_0_0_4eafb480d8ef87cb50c2c97bda9d53eb.jpg

ДЖАКАРТА, 13 апр – ПРАЙМ. Имидж России в Индонезии остается позитивным, несмотря на нападки западных СМИ, рассказала РИА Новости Наташа Тадеа Кисса, замглавы индонезийского молодежного сообщества Zeekend. "Русские люди по-настоящему радушные, по-настоящему щедрые. Это так здорово - учиться у них, изучать их язык. О России действительно существуют загадочные стереотипы. Некоторые люди боятся России - это потому, что западные СМИ распространяют негативную дезинформацию о России в Индонезии. Но это неверный подход. Россия - гостеприимная страна, и в ней столько любви. Мы верим этому", - сказала Наташа. В воскресенье в Джакарте началась работа культурно-просветительского проекта "Слово о русском сердце", призванного укрепить имидж России в Индонезии. Открытие прошло на площадке Русского дома в Джакарте. "Мы надеемся, что эта инициатива подарит незабываемый опыт как нашим друзьям из Индонезии, так и нашим соотечественникам", - отметил директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов. Гостям из Индонезии было предложено попробовать освоить русский язык через настольную игру "Потолкуем?", знакомящую участников с культурным кодом России.

https://1prime.ru/20250412/indoneziya-856619487.html

индонезия

джакарта

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, индонезия, джакарта