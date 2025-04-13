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"Худшая из преступников". Запад раскритиковал идеи Каллас по Украине

"Худшая из преступников". Запад раскритиковал идеи Каллас по Украине - 13.04.2025, ПРАЙМ

"Худшая из преступников". Запад раскритиковал идеи Каллас по Украине

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что любые высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас по теме Украины не имеют смысла. | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T11:14+0300

2025-04-13T11:14+0300

2025-04-13T11:20+0300

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что любые высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас по теме Украины не имеют смысла.Так он прокомментировал её заявление о том, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку властям в Киеве."Вечно брюзжащая Каллас из крошечного государства под названием Эстония — худшая из всех преступников. Бессмыслица — ее специальность", — написал он.Боуз также указал, что подобная риторика выгодна многим европейским чиновникам. По его мнению, представители элит уже не могут сформулировать ни одного высказывания без упоминания Украины, и вся деятельность Запада вокруг Киева сводится к схеме по "отмыванию денег", в которой ключевую роль играет команда Зеленского.В пятницу в Брюсселе прошло очередное заседание контактной группы, организованное при участии Великобритании и Германии. По его итогам было объявлено о новых пакетах военной помощи Украине на сумму более 21 миллиарда евро.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения лишь способствуют затягиванию конфликта на Украине. Кроме того, в Кремле неоднократно отмечали, что такие грузы со стороны Запада будут расцениваться как законная цель для российской армии. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что НАТО фактически принимает участие в конфликте не только через поставки оружия, но и посредством обучения украинских военных на территориях таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и других.

https://1prime.ru/20250412/merts-856627954.html

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ес, кая каллас, нато, великобритания, германия, украина, россия, сергей лавров