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"Худшая из преступников". Запад раскритиковал идеи Каллас по Украине
"Худшая из преступников". Запад раскритиковал идеи Каллас по Украине - 13.04.2025, ПРАЙМ
"Худшая из преступников". Запад раскритиковал идеи Каллас по Украине
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что любые высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас по теме Украины не имеют смысла. | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T11:14+0300
2025-04-13T11:14+0300
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что любые высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас по теме Украины не имеют смысла.Так он прокомментировал её заявление о том, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку властям в Киеве."Вечно брюзжащая Каллас из крошечного государства под названием Эстония — худшая из всех преступников. Бессмыслица — ее специальность", — написал он.Боуз также указал, что подобная риторика выгодна многим европейским чиновникам. По его мнению, представители элит уже не могут сформулировать ни одного высказывания без упоминания Украины, и вся деятельность Запада вокруг Киева сводится к схеме по "отмыванию денег", в которой ключевую роль играет команда Зеленского.В пятницу в Брюсселе прошло очередное заседание контактной группы, организованное при участии Великобритании и Германии. По его итогам было объявлено о новых пакетах военной помощи Украине на сумму более 21 миллиарда евро.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения лишь способствуют затягиванию конфликта на Украине. Кроме того, в Кремле неоднократно отмечали, что такие грузы со стороны Запада будут расцениваться как законная цель для российской армии. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что НАТО фактически принимает участие в конфликте не только через поставки оружия, но и посредством обучения украинских военных на территориях таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и других.
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ес, кая каллас, нато, великобритания, германия, украина, россия, сергей лавров
Политика, ЕС, Кая Каллас, НАТО, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Сергей Лавров
"Худшая из преступников". Запад раскритиковал идеи Каллас по Украине
Журналист Боуз: заявления Каллас по ситуации на Украине лишены всякого смысла
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что любые высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас по теме Украины не имеют смысла.
Так он прокомментировал её заявление о том, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку властям в Киеве.
"Вечно брюзжащая Каллас из крошечного государства под названием Эстония — худшая из всех преступников. Бессмыслица — ее специальность", — написал он.
Боуз также указал, что подобная риторика выгодна многим европейским чиновникам. По его мнению, представители элит уже не могут сформулировать ни одного высказывания без упоминания Украины, и вся деятельность Запада вокруг Киева сводится к схеме по "отмыванию денег", в которой ключевую роль играет команда Зеленского.
В пятницу в Брюсселе прошло очередное заседание контактной группы, организованное при участии Великобритании и Германии. По его итогам было объявлено о новых пакетах военной помощи Украине на сумму более 21 миллиарда евро.
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения лишь способствуют затягиванию конфликта на Украине. Кроме того, в Кремле неоднократно отмечали, что такие грузы со стороны Запада будут расцениваться как законная цель для российской армии. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что НАТО фактически принимает участие в конфликте не только через поставки оружия, но и посредством обучения украинских военных на территориях таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и других.
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