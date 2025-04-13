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"Худшая из преступников". Запад раскритиковал идеи Каллас по Украине - 13.04.2025, ПРАЙМ
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"Худшая из преступников". Запад раскритиковал идеи Каллас по Украине
"Худшая из преступников". Запад раскритиковал идеи Каллас по Украине - 13.04.2025, ПРАЙМ
"Худшая из преступников". Запад раскритиковал идеи Каллас по Украине
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что любые высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас по теме Украины не имеют смысла. | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T11:14+0300
2025-04-13T11:20+0300
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что любые высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас по теме Украины не имеют смысла.Так он прокомментировал её заявление о том, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку властям в Киеве."Вечно брюзжащая Каллас из крошечного государства под названием Эстония — худшая из всех преступников. Бессмыслица — ее специальность", — написал он.Боуз также указал, что подобная риторика выгодна многим европейским чиновникам. По его мнению, представители элит уже не могут сформулировать ни одного высказывания без упоминания Украины, и вся деятельность Запада вокруг Киева сводится к схеме по "отмыванию денег", в которой ключевую роль играет команда Зеленского.В пятницу в Брюсселе прошло очередное заседание контактной группы, организованное при участии Великобритании и Германии. По его итогам было объявлено о новых пакетах военной помощи Украине на сумму более 21 миллиарда евро.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения лишь способствуют затягиванию конфликта на Украине. Кроме того, в Кремле неоднократно отмечали, что такие грузы со стороны Запада будут расцениваться как законная цель для российской армии. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что НАТО фактически принимает участие в конфликте не только через поставки оружия, но и посредством обучения украинских военных на территориях таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и других.
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ес, кая каллас, нато, великобритания, германия, украина, россия, сергей лавров
Политика, ЕС, Кая Каллас, НАТО, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Сергей Лавров
11:14 13.04.2025 (обновлено: 11:20 13.04.2025)
 
"Худшая из преступников". Запад раскритиковал идеи Каллас по Украине

Журналист Боуз: заявления Каллас по ситуации на Украине лишены всякого смысла

© Фото : MSC/Karl-Josef HildenbrandВерховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© Фото : MSC/Karl-Josef Hildenbrand
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что любые высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас по теме Украины не имеют смысла.
Так он прокомментировал её заявление о том, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку властям в Киеве.
"Вечно брюзжащая Каллас из крошечного государства под названием Эстония — худшая из всех преступников. Бессмыслица — ее специальность", — написал он.
Боуз также указал, что подобная риторика выгодна многим европейским чиновникам. По его мнению, представители элит уже не могут сформулировать ни одного высказывания без упоминания Украины, и вся деятельность Запада вокруг Киева сводится к схеме по "отмыванию денег", в которой ключевую роль играет команда Зеленского.
В пятницу в Брюсселе прошло очередное заседание контактной группы, организованное при участии Великобритании и Германии. По его итогам было объявлено о новых пакетах военной помощи Украине на сумму более 21 миллиарда евро.
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения лишь способствуют затягиванию конфликта на Украине. Кроме того, в Кремле неоднократно отмечали, что такие грузы со стороны Запада будут расцениваться как законная цель для российской армии. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что НАТО фактически принимает участие в конфликте не только через поставки оружия, но и посредством обучения украинских военных на территориях таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и других.
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Вчера, 20:14
 
ПолитикаЕСКая КалласНАТОВЕЛИКОБРИТАНИЯГЕРМАНИЯУКРАИНАРОССИЯСергей Лавров
 
 
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