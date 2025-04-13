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США ведут переговоры со 130 странами по вопросам пошлин, заявил Хассетт - 13.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США ведут переговоры со 130 странами по вопросам пошлин, заявил Хассетт
США ведут переговоры со 130 странами по вопросам пошлин, заявил Хассетт - 13.04.2025, ПРАЙМ
США ведут переговоры со 130 странами по вопросам пошлин, заявил Хассетт
США ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений и пошлин, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета администрации... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T16:34+0300
2025-04-13T16:34+0300
экономика
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. США ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений и пошлин, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт. "Прямо сейчас 130 стран вышли на связь, и мы ведем с ними переговоры", - сообщил он в эфире телеканала CNN, комментируя взаимодействие США с другими государствами по вопросам торговых отношений и пошлин. Хассет добавил, что в отношении указанных стран действует пошлина на импорт товаров в США на уровне 10%.
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мировая экономика, сша, вашингтон, cnn
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, CNN
16:34 13.04.2025
 
США ведут переговоры со 130 странами по вопросам пошлин, заявил Хассетт

Хассетт: США ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений и пошлин

Флаг США
Флаг США
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ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. США ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений и пошлин, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт.
"Прямо сейчас 130 стран вышли на связь, и мы ведем с ними переговоры", - сообщил он в эфире телеканала CNN, комментируя взаимодействие США с другими государствами по вопросам торговых отношений и пошлин.
Хассет добавил, что в отношении указанных стран действует пошлина на импорт товаров в США на уровне 10%.
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
Британия отменила импортные пошлины на 89 категорий товаров
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ЭкономикаМировая экономикаСШАВАШИНГТОНCNN
 
 
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