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США ведут переговоры со 130 странами по вопросам пошлин, заявил Хассетт

США ведут переговоры со 130 странами по вопросам пошлин, заявил Хассетт - 13.04.2025, ПРАЙМ

США ведут переговоры со 130 странами по вопросам пошлин, заявил Хассетт

США ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений и пошлин, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета администрации... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T16:34+0300

2025-04-13T16:34+0300

2025-04-13T16:34+0300

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ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. США ведут переговоры со 130 странами по вопросам торговых отношений и пошлин, заявил в воскресенье директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт. "Прямо сейчас 130 стран вышли на связь, и мы ведем с ними переговоры", - сообщил он в эфире телеканала CNN, комментируя взаимодействие США с другими государствами по вопросам торговых отношений и пошлин. Хассет добавил, что в отношении указанных стран действует пошлина на импорт товаров в США на уровне 10%.

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мировая экономика, сша, вашингтон, cnn