https://1prime.ru/20250413/kiberugrozy-856633201.html
Эксперт назвала главные киберугрозы начала 2025 года
Эксперт назвала главные киберугрозы начала 2025 года - 13.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвала главные киберугрозы начала 2025 года
Фишинговые письма, составленные с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также вредоносные Android-приложения, замаскированные под популярные... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T11:00+0300
2025-04-13T11:00+0300
2025-04-13T11:00+0300
технологии
москва
мошеннические схемы
фишинговые письма
вредоносные программы
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Фишинговые письма, составленные с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также вредоносные Android-приложения, замаскированные под популярные программы и мессенджеры и используемые для кражи данных пользователей, вошли в топ-5 киберугроз, с которыми столкнулись пользователи в первом квартале 2025 года, рассказала РИА Новости инженер-аналитик компании "Газинформсервис" Екатерина Едемская. "Одной из наиболее серьезных угроз начала 2025 года стали фишинговые атаки, в которых активно применяется искусственный интеллект. Злоумышленники используют нейросети для генерации фальшивых электронных писем, визуально неотличимых от настоящих. Реалистичность сообщений, якобы поступающих от банков, работодателей или знакомых, значительно повышает их эффективность – пользователи вводят логины и пароли, не подозревая о подделке. В 2024 году фишинг на основе ИИ стал причиной около 20% глобальных утечек данных", - сказала Едемская. Она добавила, что некоторые такие письма настраиваются на перехват данных в реальном времени, чтобы получить доступ к аккаунту. Таким образом, мошенники могут полностью скомпрометировать личность, подписывать от его имени документы или захватить доступ к электронной почте и соцсетям для дальнейшей рассылки фишинговых ссылок. "Одновременно с этим возросли риски, связанные с вредоносными Android-приложениями. Хакеры создают поддельные версии популярных программ – социальных сетей, мессенджеров, игр – и используют их как инструменты кражи данных. Эти приложения маскируются под известные бренды, включая отечественные сервисы, и обладают высокой степенью маскировки, что усложняет их обнаружение и повышает вероятность заражения устройства. В результате смартфон превращается в "шпионский гаджет" в руках злоумышленников", - добавила эксперт. В число распространенных киберугроз первого квартала также вошли кибератаки на облачные сервисы, а также на мобильных операторов связи. Хакеры пытаются получить доступ к облачным платформам и данным, хранящимся на них, чтобы скомпрометировать личную информацию, а также использовать переписки, фотографии и служебные файлы для шантажа или атак на работодателя. А взлом баз данных телекоммуникационных компаний дает злоумышленникам возможность контролировать телефонные номера и осуществлять несанкционированные списания средств. Также злоумышленники активно использовали программы-вымогатели - теперь они нацелены не только на компании, но и на обычных пользователей. После того, как вирус попадает на устройства, он шифрует все файлы - для их восстановления хакеры требуют выкуп, сумма которого может достигать сотен тысяч рублей. Также они угрожают уничтожением файлов, публикацией конфиденциальной информации или постепенным увеличением "выкупа" за каждую пропущенную неделю.
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технологии, москва, мошеннические схемы, фишинговые письма, вредоносные программы
Технологии, МОСКВА, мошеннические схемы, фишинговые письма, вредоносные программы
Эксперт назвала главные киберугрозы начала 2025 года
Инженер Едемская: фишинговые письма вошли в топ-5 киберугроз в первом квартале 2025 года
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Фишинговые письма, составленные с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также вредоносные Android-приложения, замаскированные под популярные программы и мессенджеры и используемые для кражи данных пользователей, вошли в топ-5 киберугроз, с которыми столкнулись пользователи в первом квартале 2025 года, рассказала РИА Новости инженер-аналитик компании "Газинформсервис" Екатерина Едемская.
"Одной из наиболее серьезных угроз начала 2025 года стали фишинговые атаки, в которых активно применяется искусственный интеллект. Злоумышленники используют нейросети для генерации фальшивых электронных писем, визуально неотличимых от настоящих. Реалистичность сообщений, якобы поступающих от банков, работодателей или знакомых, значительно повышает их эффективность – пользователи вводят логины и пароли, не подозревая о подделке. В 2024 году фишинг на основе ИИ стал причиной около 20% глобальных утечек данных", - сказала Едемская.
Она добавила, что некоторые такие письма настраиваются на перехват данных в реальном времени, чтобы получить доступ к аккаунту. Таким образом, мошенники могут полностью скомпрометировать личность, подписывать от его имени документы или захватить доступ к электронной почте и соцсетям для дальнейшей рассылки фишинговых ссылок.
"Одновременно с этим возросли риски, связанные с вредоносными Android-приложениями. Хакеры создают поддельные версии популярных программ – социальных сетей, мессенджеров, игр – и используют их как инструменты кражи данных. Эти приложения маскируются под известные бренды, включая отечественные сервисы, и обладают высокой степенью маскировки, что усложняет их обнаружение и повышает вероятность заражения устройства. В результате смартфон превращается в "шпионский гаджет" в руках злоумышленников", - добавила эксперт.
В число распространенных киберугроз первого квартала также вошли кибератаки на облачные сервисы, а также на мобильных операторов связи. Хакеры пытаются получить доступ к облачным платформам и данным, хранящимся на них, чтобы скомпрометировать личную информацию, а также использовать переписки, фотографии и служебные файлы для шантажа или атак на работодателя. А взлом баз данных телекоммуникационных компаний дает злоумышленникам возможность контролировать телефонные номера и осуществлять несанкционированные списания средств.
Также злоумышленники активно использовали программы-вымогатели - теперь они нацелены не только на компании, но и на обычных пользователей. После того, как вирус попадает на устройства, он шифрует все файлы - для их восстановления хакеры требуют выкуп, сумма которого может достигать сотен тысяч рублей. Также они угрожают уничтожением файлов, публикацией конфиденциальной информации или постепенным увеличением "выкупа" за каждую пропущенную неделю.
В МВД напомнили о мошенниках, предлагающих бесплатно ускорить интернет