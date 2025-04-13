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Первый кубинский космонавт оценил вклад России в освоение космоса - 13.04.2025, ПРАЙМ
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Первый кубинский космонавт оценил вклад России в освоение космоса
Первый кубинский космонавт оценил вклад России в освоение космоса - 13.04.2025, ПРАЙМ
Первый кубинский космонавт оценил вклад России в освоение космоса
Достижения России задали направление в развитии аэрокосмической отрасли, начиная с запуска первого искусственного спутника Земли, заявил РИА Новости первый... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T21:03+0300
2025-04-13T21:03+0300
технологии
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ГАВАНА, 13 апр - ПРАЙМ. Достижения России задали направление в развитии аэрокосмической отрасли, начиная с запуска первого искусственного спутника Земли, заявил РИА Новости первый кубинский и латиноамериканский космонавт Арнальдо Тамайо. "Многие страны участвуют в этой деятельности, но именно Россия задала тон — сначала запуском первого спутника в 1957 году, затем полётами животных, и, наконец, полётом Юрия Гагарина", — сказал кубинский лётчик-космонавт на церемонии открытия памятной таблички в честь выдающихся деятелей космонавтики в Планетарии Старой Гаваны. Международный день полета человека в космос отмечается в субботу, 12 апреля. В России в этот день празднуется День космонавтики. "Никогда не думал, что через 18 лет стану первым кубинцем и латиноамериканцем, полетевшим в космос, благодаря программе "Интеркосмос" Советского Союза, которая позволила небольшим странам, таким как Куба, принять участие в этой работе", - добавил Тамайо. Молодая наука о космосе, по словам собеседника агентства, переживает стремительное развитие, в котором большую роль играют Россия и Китай. При этом космонавт призвал все страны, вовлечённые в развитие этой науки, сохранять сотрудничество. Памятная табличка в Планетарии Старой Гаваны — часть проекта международного благотворительного общественного фонда "Диалог культур – единый мир", в рамках которого различные скульптурные композиции, посвящённые Юрию Гагарину, были установлены более чем в 70 странах, включая Великобританию, Испанию, Италию, Германию, Индию и США. Церемония в планетарии прошла с участием российского дипкорпуса на Кубе, городского правительства, а также местных студентов и школьников.
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технологии, россия, куба, китай, великобритания
Технологии, РОССИЯ, КУБА, КИТАЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
21:03 13.04.2025
 
Первый кубинский космонавт оценил вклад России в освоение космоса

Космонавт Тамайо: Россия задала направление в освоении космоса

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкМозаичные панно в подземных переходах Ростова
Мозаичные панно в подземных переходах Ростова - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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ГАВАНА, 13 апр - ПРАЙМ. Достижения России задали направление в развитии аэрокосмической отрасли, начиная с запуска первого искусственного спутника Земли, заявил РИА Новости первый кубинский и латиноамериканский космонавт Арнальдо Тамайо.
"Многие страны участвуют в этой деятельности, но именно Россия задала тон — сначала запуском первого спутника в 1957 году, затем полётами животных, и, наконец, полётом Юрия Гагарина", — сказал кубинский лётчик-космонавт на церемонии открытия памятной таблички в честь выдающихся деятелей космонавтики в Планетарии Старой Гаваны.
Международный день полета человека в космос отмечается в субботу, 12 апреля. В России в этот день празднуется День космонавтики.
"Никогда не думал, что через 18 лет стану первым кубинцем и латиноамериканцем, полетевшим в космос, благодаря программе "Интеркосмос" Советского Союза, которая позволила небольшим странам, таким как Куба, принять участие в этой работе", - добавил Тамайо.
Молодая наука о космосе, по словам собеседника агентства, переживает стремительное развитие, в котором большую роль играют Россия и Китай. При этом космонавт призвал все страны, вовлечённые в развитие этой науки, сохранять сотрудничество.
Памятная табличка в Планетарии Старой Гаваны — часть проекта международного благотворительного общественного фонда "Диалог культур – единый мир", в рамках которого различные скульптурные композиции, посвящённые Юрию Гагарину, были установлены более чем в 70 странах, включая Великобританию, Испанию, Италию, Германию, Индию и США.
Церемония в планетарии прошла с участием российского дипкорпуса на Кубе, городского правительства, а также местных студентов и школьников.
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9 апреля, 12:09
 
ТехнологииРОССИЯКУБАКИТАЙВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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