https://1prime.ru/20250413/kosmonavt-856639316.html

Первый кубинский космонавт оценил вклад России в освоение космоса

Первый кубинский космонавт оценил вклад России в освоение космоса - 13.04.2025, ПРАЙМ

Первый кубинский космонавт оценил вклад России в освоение космоса

Достижения России задали направление в развитии аэрокосмической отрасли, начиная с запуска первого искусственного спутника Земли, заявил РИА Новости первый... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T21:03+0300

2025-04-13T21:03+0300

2025-04-13T21:03+0300

технологии

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ГАВАНА, 13 апр - ПРАЙМ. Достижения России задали направление в развитии аэрокосмической отрасли, начиная с запуска первого искусственного спутника Земли, заявил РИА Новости первый кубинский и латиноамериканский космонавт Арнальдо Тамайо. "Многие страны участвуют в этой деятельности, но именно Россия задала тон — сначала запуском первого спутника в 1957 году, затем полётами животных, и, наконец, полётом Юрия Гагарина", — сказал кубинский лётчик-космонавт на церемонии открытия памятной таблички в честь выдающихся деятелей космонавтики в Планетарии Старой Гаваны. Международный день полета человека в космос отмечается в субботу, 12 апреля. В России в этот день празднуется День космонавтики. "Никогда не думал, что через 18 лет стану первым кубинцем и латиноамериканцем, полетевшим в космос, благодаря программе "Интеркосмос" Советского Союза, которая позволила небольшим странам, таким как Куба, принять участие в этой работе", - добавил Тамайо. Молодая наука о космосе, по словам собеседника агентства, переживает стремительное развитие, в котором большую роль играют Россия и Китай. При этом космонавт призвал все страны, вовлечённые в развитие этой науки, сохранять сотрудничество. Памятная табличка в Планетарии Старой Гаваны — часть проекта международного благотворительного общественного фонда "Диалог культур – единый мир", в рамках которого различные скульптурные композиции, посвящённые Юрию Гагарину, были установлены более чем в 70 странах, включая Великобританию, Испанию, Италию, Германию, Индию и США. Церемония в планетарии прошла с участием российского дипкорпуса на Кубе, городского правительства, а также местных студентов и школьников.

https://1prime.ru/20250409/starwars-856504691.html

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технологии, россия, куба, китай, великобритания