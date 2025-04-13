https://1prime.ru/20250413/krym-856636921.html

"Чей Крым?" NYT рассказала, как Трамп задал Порошенко* неудобный вопрос

"Чей Крым?" NYT рассказала, как Трамп задал Порошенко* неудобный вопрос - 13.04.2025, ПРАЙМ

"Чей Крым?" NYT рассказала, как Трамп задал Порошенко* неудобный вопрос

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп задал экс-президенту Украины Петру Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T16:01+0300

2025-04-13T16:01+0300

2025-04-13T16:33+0300

политика

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп задал экс-президенту Украины Петру Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вопрос о статусе Крыма, сообщает газета New York Times, которой Порошенко* дал интервью. По словам бывшего украинского лидера, Трамп известен своими "неожиданными и даже невежливыми вопросами". "Во время одной из встреч во времена первой администрации Трампа... Трамп спросил, может ли он получить честный ответ на вопрос. Порошенко* согласился. Тогда Трамп наклонился поближе и спросил: "Скажите, Крым российский?" - сказано в статье.Крым был присоединен к России в марте 2014 года после референдума, который прошел после госпереворота на Украине. По результатам голосования 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе поддержали вхождение в состав России. Украина продолжает считать Крым своей временно оккупированной территорией, и многие западные страны поддерживают эту позицию. В свою очередь, российское руководство не раз подчеркивало, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией законным образом, в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин отметил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20250413/zvezda-856636513.html

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крым, украина, дональд трамп, петр порошенко, new york times, оон