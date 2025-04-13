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"Это реальность". В Госдуме оценили карту России в итальянских учебниках

"Это реальность". В Госдуме оценили карту России в итальянских учебниках - 13.04.2025, ПРАЙМ

"Это реальность". В Госдуме оценили карту России в итальянских учебниках

Учебники по географии в Италии, где Крым обозначен как часть России, отражают реальность, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T18:06+0300

2025-04-13T18:06+0300

2025-04-13T18:06+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – ПРАЙМ. Учебники по географии в Италии, где Крым обозначен как часть России, отражают реальность, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Ранее вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким сообщила, что в ряде итальянских учебников полуостров указан как российская территория. Она также добавила, что уровень поддержки Украины в Италии значительно снизился за последние три года, о чем писало украинское издание "Голка"."В этих учебниках отражена реальность. Отрицать действительность – это абсолютно бессмысленная задача", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, Крым всегда принадлежал России, а в 2014 году произошла коррекция исторической ошибки, когда полуостров оказался под украинским контролем. Депутат также призвал украинских историков изучить архивы и изменить свои учебники, чтобы отразить истинный статус Крыма. Он заявил, что полуостров является исторической землей России, которая была временно под контролем Украины.Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России. Украина продолжает считать Крым своей временно оккупированной территорией, и многие западные страны поддерживают эту позицию. Российское руководство утверждает, что жители Крыма проголосовали демократически и в соответствии с международным правом. Президент России Владимир Путин отметил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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россия, общество , крым, украина, италия, владимир путин, оон