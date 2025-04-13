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"Это реальность". В Госдуме оценили карту России в итальянских учебниках - 13.04.2025, ПРАЙМ
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"Это реальность". В Госдуме оценили карту России в итальянских учебниках
"Это реальность". В Госдуме оценили карту России в итальянских учебниках - 13.04.2025, ПРАЙМ
"Это реальность". В Госдуме оценили карту России в итальянских учебниках
Учебники по географии в Италии, где Крым обозначен как часть России, отражают реальность, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по... | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T18:06+0300
2025-04-13T18:06+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – ПРАЙМ. Учебники по географии в Италии, где Крым обозначен как часть России, отражают реальность, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Ранее вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким сообщила, что в ряде итальянских учебников полуостров указан как российская территория. Она также добавила, что уровень поддержки Украины в Италии значительно снизился за последние три года, о чем писало украинское издание "Голка"."В этих учебниках отражена реальность. Отрицать действительность – это абсолютно бессмысленная задача", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, Крым всегда принадлежал России, а в 2014 году произошла коррекция исторической ошибки, когда полуостров оказался под украинским контролем. Депутат также призвал украинских историков изучить архивы и изменить свои учебники, чтобы отразить истинный статус Крыма. Он заявил, что полуостров является исторической землей России, которая была временно под контролем Украины.Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России. Украина продолжает считать Крым своей временно оккупированной территорией, и многие западные страны поддерживают эту позицию. Российское руководство утверждает, что жители Крыма проголосовали демократически и в соответствии с международным правом. Президент России Владимир Путин отметил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика, РОССИЯ, Общество , КРЫМ, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, Владимир Путин, ООН
18:06 13.04.2025
 
"Это реальность". В Госдуме оценили карту России в итальянских учебниках

Депутат Шеремет назвал учебники по географии в Италии отражением реальности

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанк#Берег Черного моря в Крыму
#Берег Черного моря в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – ПРАЙМ. Учебники по географии в Италии, где Крым обозначен как часть России, отражают реальность, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким сообщила, что в ряде итальянских учебников полуостров указан как российская территория. Она также добавила, что уровень поддержки Украины в Италии значительно снизился за последние три года, о чем писало украинское издание "Голка".
"В этих учебниках отражена реальность. Отрицать действительность – это абсолютно бессмысленная задача", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, Крым всегда принадлежал России, а в 2014 году произошла коррекция исторической ошибки, когда полуостров оказался под украинским контролем. Депутат также призвал украинских историков изучить архивы и изменить свои учебники, чтобы отразить истинный статус Крыма. Он заявил, что полуостров является исторической землей России, которая была временно под контролем Украины.
Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России. Украина продолжает считать Крым своей временно оккупированной территорией, и многие западные страны поддерживают эту позицию. Российское руководство утверждает, что жители Крыма проголосовали демократически и в соответствии с международным правом. Президент России Владимир Путин отметил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Скифское золото - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
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ПолитикаРОССИЯОбществоКРЫМУКРАИНАИТАЛИЯВладимир ПутинООН
 
 
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