https://1prime.ru/20250413/makron-856639158.html

"Это Третья мировая". Во Франции раскритиковали слова Макрона о России

"Это Третья мировая". Во Франции раскритиковали слова Макрона о России - 13.04.2025, ПРАЙМ

"Это Третья мировая". Во Франции раскритиковали слова Макрона о России

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил критику в адрес президента Франции Эммануэля Макрона в связи с его заявлением о необходимости "принуждения... | 13.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-13T20:30+0300

2025-04-13T20:30+0300

2025-04-13T20:30+0300

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европа

эммануэль макрон

кая каллас

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил критику в адрес президента Франции Эммануэля Макрона в связи с его заявлением о необходимости "принуждения России к перемирию" на Украине."Что это значит?! Принудить, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?! Нет, это не работа над прекращением огня, это работа над третьей мировой войной! Что вы постоянно и делаете с первого дня!" - написал политик в соцсети Х.Ранее президент Макрон заявил о стремлении Франции к "решительным мерам" для принуждения России к перемирию на Украине, подчеркнув сотрудничество с партнерами в этом направлении.На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас признала разногласия среди участников европейской коалиции по Украине относительно путей мирного урегулирования конфликта.В четверг агентство AFP сообщило, что ряд европейских стран, включая Великобританию, Францию и страны Прибалтики, рассматривают возможность отправки войск на Украину.Глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии перспектив для компромисса в вопросе размещения европейских военных на Украине. Он отметил, что в случае размещения контингента западные страны могут потерять заинтересованность в мирном урегулировании, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".

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украина, франция, европа, эммануэль макрон, кая каллас