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Мерц призвал Германию иметь сразу нескольких поставщиков энергии
Мерц призвал Германию иметь сразу нескольких поставщиков энергии - 13.04.2025, ПРАЙМ
Мерц призвал Германию иметь сразу нескольких поставщиков энергии
Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германии необходимо иметь сразу нескольких поставщиков энергии. | 13.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-13T04:00+0300
2025-04-13T04:00+0300
2025-04-13T04:00+0300
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германии необходимо иметь сразу нескольких поставщиков энергии.
"Нам нужен газ, в том числе американский... У нас есть некоторые запасы газа в Европе, и мы можем получать газ из многих других частей света. Германия продолжит оставаться импортером первичной энергии. Но мы всегда должны иметь нескольких поставщиков и не зависеть от одного", - сказал Мерц в интервью газете Handelsblatt.
В связи с этим Мерц указал, что ФРГ хочет быстро построить газовые электростанции с технологией улавливания и хранения углерода (CCS).
Ларс Клингбайль, лидер Социал-демократической партии Германии, которая ведет переговоры о формировании правящей коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), ранее в эфире телеканала ARD отверг возможность возврата к поставкам российского газа. По его словам, после начала конфликта на Украине Германия стала независима от российского газа и "этот путь должен быть последовательно продолжен".
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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Энергетика, Газ, Экономика, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, ФРГ, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Такер Карлсон, ХДС/ХСС, Handelsblatt
Мерц призвал Германию иметь сразу нескольких поставщиков энергии
Лидер ХДС/ХСС Мерц призвал Германию иметь сразу нескольких поставщиков энергии
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германии необходимо иметь сразу нескольких поставщиков энергии.
"Нам нужен газ, в том числе американский... У нас есть некоторые запасы газа в Европе, и мы можем получать газ из многих других частей света. Германия продолжит оставаться импортером первичной энергии. Но мы всегда должны иметь нескольких поставщиков и не зависеть от одного", - сказал Мерц в интервью газете Handelsblatt.
В связи с этим Мерц указал, что ФРГ хочет быстро построить газовые электростанции с технологией улавливания и хранения углерода (CCS).
Ларс Клингбайль, лидер Социал-демократической партии Германии, которая ведет переговоры о формировании правящей коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), ранее в эфире телеканала ARD отверг возможность возврата к поставкам российского газа. По его словам, после начала конфликта на Украине Германия стала независима от российского газа и "этот путь должен быть последовательно продолжен".
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.